Un professore 2 cambia programmazione e va in onda stasera

Un professore 2 in onda stasera martedì 5 dicembre 2023

Cambio di programmazione per Un Professore 2 stagione: la fiction Rai con Alessandro Gassmann va in onda con la terza puntata eccezionalmente di martedì, stasera 5 dicembre 2023, invece di giovedì 7 dicembre. Questo è quello che emerge dai palinsesti Rai dopo aver sottoposto l’amatissima fiction di Rai 1 diretta da Alessandro Casale a una improvvisa variazione.

Il motivo del cambio di programma è da attribuire alla messa in onda della serata inaugurale della Scala di Milano dedicata all’opera Don Carlo di Giuseppe Verdi, trasmessa giovedì 7 dicembre 2023 a partire dalle ore 20:30 circa.

Ecco spiegato quindi il motivo per cui, invece di perdere un altro appuntamento con la fiction dopo la falsa partenza del 16 novembre, la rete decide di anticiparne la messa in onda. Dunque qual è adesso la nuova programmazione di Un Professore 2 stagione?

Un Professore 2 nuova programmazione

Dopo aver assistito ai primi due appuntamenti della seconda stagione, in onda su Rai 1 rispettivamente il 23 e il 30 novembre 2023 con la prima e la seconda puntata, quando aspettarsi adesso i restanti appuntamenti con Un Professore 2? Ebbene sono in arrivo ulteriori variazioni anche nelle prossime settimane, quando Un Professore 2 tornerà in onda su Rai 1 di nuovo di martedì sera e persino con un doppio appuntamento. Quali sono, quindi, le nuove date da segnare sul calendario?

Per rispondere a questa domanda, nella speranza di non incorrere in ulteriori variazioni di palinsesto, lasciamo di seguito lo schema con tutte le date di messa in onda previste su Rai 1.

Un Professore 2 prima puntata – episodi 1 e 2 – in onda giovedì 23 novembre 2023 ;

– episodi 1 e 2 – in onda ; Un Professore 2 seconda puntata – episodi 3 e 4 – in onda giovedì 30 novembre 2023 ;

– episodi 3 e 4 – in onda ; Un Professore 2 terza puntata – episodi 5 e 6 – in onda martedì 5 dicembre 2023 ;

– episodi 5 e 6 – in onda ; Un Professore 2 quarta puntata – episodi 7 e 8 – in onda martedì 12 dicembre 2023 ;

– episodi 7 e 8 – in onda ; Un Professore 2 quinta puntata – episodi 9 e 10 – in onda giovedì 14 dicembre 2023 ;

– episodi 9 e 10 – in onda ; Un Professore 2 sesta puntata – episodi 11 e 12 – in onda giovedì 21 dicembre 2023.

Quando finisce Un Professore 2 su Rai 1?

Adesso che la nuova programmazione di Un Professore su Rai 1 ci risulta certamente più chiara, è possibile scoprire anche quando è prevista la fine della messa in onda degli episodi. È proprio nella serata di giovedì 21 dicembre 2023 che la rete pianifica il gran finale di stagione con l’undicesimo e il dodicesimo episodio con i quale cala il sipario sulla seconda emozionante stagione di Un Professore 2. In attesa di scoprire come finirà, non ci rimane che continuare a seguirne la messa in onda in prima visione su Rai 1.