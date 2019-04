Un posto al sole, Ludovica Nasti nel cast: da Lila Cerullo a Mia Parisi

Un posto al sole: Ludovica Nasti new entry nel cast della soap

Dopo averla vista recitare nella fiction L’amica geniale, ecco che Ludovica Nasti è ora pronta a raccogliere altre e avvincenti esperienze televisive. L’attrice che ha prestato il volto all’ormai famosa Lila sta per debuttare in Un posto al sole. Sempre più seguita, la soap di Rai Tre, sta quindi per accogliere una promettente new entry all’interno del numeroso cast. D’altronde, quell’esplosivo talento mostrato negli scorsi mesi non poteva essere abbandonato. Anzi, a quanto pare, la Nasti è piaciuta e i registi la vogliono, la cercano e sono tutti pronti ad investire su di lei. Nessuno la lascia andare. Ludovica, probabilmente, grazie a L’amica geniale ha capito e ha fatto capire di essere nata per fare proprio l’attrice.

Ludovica Nasti: da Lila Cerullo a Mia Parisi

A lanciare la sorprendente notizia ci ha pensato Tv Sorrisi e Canzoni. Sul numero di questa settimana è emersa, appunto, l’anticipazione che renderà felici tutti gli appassionati di Un posto al sole. Al momento sappiamo che Ludovica interpreterà una certa Mia Parisi. Non si conosce ancora bene quale preciso ruolo andrà a ricoprire. L’unica notizia, al momento sicura, è che molto presto vedremo Ludovica Nasti in azione su Rai Tre. Dunque, la bambina napoletana è, in pochi mesi, passata da Lila Cerullo a Mia Parisi. Tutto ciò che sta accadendo nella vita della dodicenne di Pozzuoli lascia presagire tanta ma tanta strada.

Il cast di Un posto al sole si allarga

Dunque, dopo l’ingresso di Jgor Barbazza nei panni di Daniele Improta, ovvero fisioterapista di Franco Boschi, ecco che il cast è destinato ad allargarsi sempre più. Un posto al sole è una grande famiglia, come tanti attori la definiscono. E questa sembra voler aprire le porte anche alla piccola e talentuosa Lila che ha stregato e conquistato l’attenzione dell’intero pubblico italiano.