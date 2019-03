Un posto al sole, anticipazioni dall’1 al 5 aprile: pericolo al Vulcano

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Franco, dopo essere tornato a casa, cerca in ogni modo di darsi da fare per tornare presto in forma. Diego, intanto, è sempre più deluso e amareggiato per quanto successo con Beatrice. Cerca incessantemente lavoro e vorrebbe allontanarsi da tutti i suoi ricordi. Niko e Susanna sono costretti, per via dei tanti problemi familiari, a stare separati. La ragazza, infatti, cerca di stare il più possibile insieme alla madre in vista di un’altra sistemazione. I confronti col padre non mancheranno e, in questi, l’avvocato si rivelerà essere convinta a far valere tutti i diritti della madre. Ma, ecco cosa accadrà nella prossima settimana. Tutte le anticipazioni della soap dall’1 al 5 aprile 2019!

Lunedì

Inconsapevole del rischio che ha corso, Michele potrebbe fronteggiarne uno maggiore. Ferri valuta attentamente il patto propostogli da Valerio. Niko viene coinvolto in uno scherzo da Renato e Raffaele.

Martedì

Susanna si prepara ad affrontare nuovamente il padre in carcere. Rossella confessa alla madre di trovarsi in un momento di profonda crisi sentimentale. Diego vuole ottenere il lavoro in un’agenzia di assicurazioni, ma Raffaele non si trova d’accordo.

Mercoledì

Diego, in conflitto con il padre, prende una drastica decisione. Susanna continua a restare a casa con la madre dopo quanto accaduto alla donna. Reduce da un intenso confronto con Vera, Ferri conferma la rinuncia a ogni incarico.

Giovedì

Raffaele deve affrontare le conseguenze della scelta di Diego. Intanto il ragazzo ha uno scontro con Rossella e, Silvia cerca di consolare la figlia. Arianna, Alex ed Andrea vivono un momento di forte tensione al Vulcano.

Venerdì

Tensione e pericolo al Vulcano. Andrea, Arianna e Alex ne usciranno indenni? Adele è decisa a mandare la figlia via da casa sua. Esasperato dall’atteggiamento di Cerruti, Guido avrà un’idea con l’inaspettata collaborazione di Cotugno.