Un posto al sole anticipazioni: Rossella tenta di riavvicinarsi a Diego

Un posto al sole anticipazioni: Rossella tenta il riavvicinamento con Diego

Un posto al sole. Per ogni appassionato della soap di Rai Tre, non è difficile intuire che per Diego Giordano sta iniziando un periodo non proprio brillante. Il figlio di Raffaele ha appena scoperto che la sua fidanzata Beatrice, probabilmente, lo tradisce con un altro uomo. Per il ragazzo sarà come ricevere un duro colpo proprio nel periodo più felice. Nelle ultime puntate, infatti, abbiamo assistito al suo entusiasmo nel progettare un viaggio in America proprio insieme alla sua Beatrice. Questa, per nulla entusiasta della proposta, si vede costretta a non poter più mentire. Anche perché..Raffaele sa qualcosa che Diego ignora. E, Tv Soap ci svela un’importante anticipazione sul futuro del piccolo Giordano.

Diego scopre la verità su Beatrice grazie a Raffaele

Come riportato dal sito Tv Soap, Diego andrà incontro a qualcosa di nuovo ma non troppo! Pare, infatti, che nel momento in cui il figlio di Raffaele decide di chiudere ogni tipo di rapporto con Beatrice, ecco che arriva qualcuno a confondergli nuovamente le idee. Ebbene si, Rossella sarà ancora una volta al centro della vita di Diego. Si lascerà andare con Ross una volta per tutte? Come ben sappiamo, i due hanno avuto un feeling non indifferente che ha portato la ragazza a lasciare Patrizio. Oggi, Rossella è ancora in totale confusione tra i due fratelli anche se sembra essere tornato il sereno con Pat. Cosa succederà a Un posto al sole?

Rossella si avvicina a Diego cercando un confronto

Qualche mese fa, come tutti ben ricorderanno, era scattato un bacio tra Diego e Rossella. Questo era, però, voluto soprattutto dalla ragazza. In quel caso Diego non si tirò indietro ma la vicenda non ebbe alcun seguito poiché il portiere si diceva innamorato di Bea. Adesso, Rossella, vista la nuova situazione sentimentale di Diego, cercherà di riavvicinarsi per avere un confronto con lui. Cosa si diranno? Come andrà a finire la situazione?