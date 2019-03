Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 marzo: Franco resta paralizzato

By

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della soap di Rai Tre della prossima settimana

Un posto al sole. La situazione di Franco Boschi appare più complicata del previsto. Pare, infatti, che il marito di Angela possa dover fare i conti con la sedia a rotelle. Lo sconforto è grande ed evidente. Intanto il folle Manlio è stato arrestato e Susanna si sente in dovere di proteggere la madre dopo quanto subito. Roberto Ferri, dopo qualche settimana di assenza, fa rientro a Palazzo Palladini ma la sua vita non sarà più quella di prima. Dopo essere stato colto da infarto, l’imprenditore dovrà prendersi un lungo periodo di riposo. Come impiegherà la sua quotidianità? Ecco cosa accadrà la prossima settimana nella soap di Rai Tre, dal 25 al 29 marzo 2019!

Lunedì

Dopo l’ultimatum di Raffaele, Beatrice non sa se raccontare o meno tutta la verità a Diego. Dopo un duro confronto con l’ex marito, Giulia riceve una spiacevole visita.

Martedì

Diego apprende da Beatrice che è confusa sui sentimenti che prova per lui. Indignato per l’ennesimo episodio di bullismo, Michele cerca di coinvolgere il professor Scaglione nella sua trasmissione radiofonica.

Mercoledì

Mentre Adele cerca di trovare le forza per andare avanti dopo tutto quello che le è accaduto, Franco fatica ad accettare tutta la situazione che sta vivendo dopo l’aggressione in garage e lo scontro con Manlio. Nonostante lo scetticismo di Raffaele, Diego è intenzionato ad accantonare la storia con Beatrice.

Giovedì

Franco, seppur supportato da tutta la famiglia, deve fare i conti con la forzata immobilità sulla sedia a rotelle. Susanna vuole ottenere giustizia per la madre. Costretto a rinunciare al lavoro, Roberto Ferri trova conforto nell’occuparsi di sua figlia Cristina.

Venerdì

Michele Saviani prosegue la sua battaglia contro il bullismo scolastico. Impegnata ad aiutare Adele, Susanna ha un duro confronto con il padre. Angela Poggi e Franco Boschi devono prendere una difficile decisione.