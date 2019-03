Un posto al sole, la follia di Manlio non ha limiti: il colonnello spara

Un posto al sole: Manlio tenta il suicidio in Terrazza

Dal settimanale Nuovo Tv arrivano anticipazioni che lasciano esterrefatti i tantissimi appassionati di Un posto al sole. Come riportato dalla rivista, nella famosa soap di Rai Tre sta per accadere un vero e proprio delirio. Chi segue ogni puntata conosce perfettamente tutti gli avvenimenti e le vicende che si creano giorno dopo giorno. La storia dei genitori di Susanna Picardi non è certo passata inosservata. La continua violenza del colonnello nei confronti della moglie riporta, infatti, ad un tema di grande attualità. Ma vediamo cosa è successo nelle precedenti puntate. Adele ha finalmente deciso di ribellarsi al marito scegliendo, cosi, di allontanarsi da casa. Il rifugio lo trova in Terrazza dove vive la figlia insieme a tutta l’intera famiglia di Niko. Solo dopo qualche giorno, però, si rende conto di voler tornare a casa dal marito, ignara di cosa sta per accaderle!

Manlio Picardi cerca di fare fuori Adele e Giulia Poggi

Come ben spiegato sulla rivista sopracitata, il colonnello Manlio si avventa ancora una volta sulla moglie riducendola in fin di vita. Dopo averla praticamente massacrata di botte si precipita in Terrazza per cercare di colpire anche Giulia Poggi. La accusa di essersi intromessa nel suo matrimonio con Adele e le punta la pistola minacciando di ucciderla. In casa, però, c’è Franco ancora convalescente dopo l’aggressione. Boschi cerca di intervenire per salvare la suocera ma Manlio lo colpisce facendolo cadere a terra.

A Palazzo Palladini arriva la polizia e Manlio spara

Dopo pochi istanti, Palazzo Palladini è accerchiato dalla polizia, probabilmente chiamata dalla stessa Adele. Solo a quel punto, il folle padre di Susanna rivolge l’arma contro se stesso. Uno sparo spezza il silenzio. Cosa sarà accaduto? Manlio si è suicidato o avrà colpito qualche membro della Terrazza? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire quale dramma si sarà consumato all’interno della soap.