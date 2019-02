Un posto al sole, anticipazioni dal 25 febbraio all’1 marzo: Franco muore?

Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana. Ecco cosa accadrà nella soap di Rai Tre

Un posto al sole. Dopo aver scoperto che tra Valerio e Simona è successo qualcosa, Elena caccia l’uomo di casa. In seguito alla dura discussione, la Giordano viene portata in ospedale in condizioni gravi. Cosa sarà successo? Ebbene si, Elena ha perso il bambino e il Viscardi, alla notizia, rimane male e inizia a sentirsi in colpa. Intanto la guerra tra Franco e Prisco ha avuto inizio e non sappiamo ancora bene chi avrà la peggio in questa assurda vicenda che li vede protagonisti assoluti. Manlio è sempre più convinto di andarsi a riprendere la moglie a Palazzo Palladini e, anche stavolta, Adele sembra volerlo assecondare. Ma, cosa accadrà nella prossima settimana in Un posto al sole? Ecco tutte le anticipazioni dal 25 febbraio all’1 marzo 2019!

Lunedì

Franco, vittima di una terribile aggressione, viene portato in ospedale con urgenza. L’incontro tra Guido e Mariella non lascia indifferenti nessuno dei due, destando preoccupazione nel vigile Cerruti.

Martedì

Marina trova una soluzione per tenere Valerio lontano da sua figlia. Franco teme che Prisco possa fare del male ad Angela e a Bianca. Otello fa ritorno da Indica con il morale a terra e una novità che Silvia e Michele non si aspettano.

Mercoledì

Elena sembra decisa a troncare con Valerio. Intanto, Adele non riesce a trovare una casa in affitto e Giulia la incita a far valere i propri diritti. Renato si addormenta sul divano lasciando il telecomando nelle mani del piccolo Jimmy.

Giovedì

Mariella si appresta a riprendere servizio al comando a stretto contatto con Guido. Valerio si precipita da Elena per chiederle un’altra possibilità.

Venerdì

Guido si dichiara di nuovo a Mariella. Intanto Serena inizia a pensare che Gigi Del Colle non sia veramente il suo vero padre.