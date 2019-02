Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 febbraio: Valerio tradisce Elena

By

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Elena è super entusiasta per come sta andando, finalmente, il rapporto tra lei e Valerio. Dopo aver confessato all’uomo della gravidanza, infatti, la donna sembra essere più serena. Intanto la presenza di Simona continua a intralciare, nell’ombra, alcune situazioni tra la coppia. Alberto fa il doppio gioco con l’amico d’infanzia e questo porterà a conseguenze irrimediabili. Adele si è finalmente decisa a parlare con Giulia e Ornella delle continue violenze subite da parte del marito. Le due cercano di starle vicine, facendole capire di poter contare sempre sulla loro disponibilità. Ma, come reagirà Manlio dopo la fuga della moglie? Ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana, dal 18 al 22 febbraio 2019!

Lunedì

Elena è sempre più proiettata nel progetto di famiglia con Valerio, ma la sua felicità potrebbe essere compromessa dall’incontro in carcere tra Vera e i genitori. Mentre Adele può contare sulla vicinanza di Giulia, Ornella, Raffaele, Susanna e Niko, Manlio si riaffaccia prepotentemente nella vita della donna.

Martedì

Valerio è colto dai sensi di colpa per quanto accaduto con Simona. Alberto, intanto, cerca di indurlo a confidarsi. Adele si rende conto di tenere ancora a Manlio nonostante tutto, ma Giulia cerca di non farla riavvicinare al marito. Fraintendendo il motivo della ritrovata complicità tra i genitori, Vittorio teme che il suo incubo si sia trasformato in realtà.

Mercoledì

Valerio cerca di fare chiarezza nei propri sentimenti, ma le macchinazioni di Alberto fanno precipitare la situazione. Susanna finisce col pagare in prima persona le conseguenze della crisi fra i suoi genitori. Superato l’incubo in cui pensava di essere precipitato, Vittorio ottiene un insperato aiuto.

Giovedì

Elena piomba nella disperazione dopo aver scoperto quello che è successo tra Valerio e Simona. Franco è chiamato a risolvere una piccola emergenza legata a Bianca. Guido realizza di non aver più speranze di recuperare con Mariella. Vittorio escogita un piano, con la collaborazione di Alex, per far ingelosire Anita.

Venerdì

Franco deve rinunciare alla serata in famiglia promessa a Bianca, mentre prosegue il piano di vendetta organizzato da Prisco. Distrutto dalla notizia ricevuta da Elena, Valerio viene allontanato da Marina, sempre più protettiva verso la figlia. Guido, soffocato dai problemi quotidiani e triste per aver perso Mariella, si sfoga col figlio.