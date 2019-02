Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 febbraio: Franco è in pericolo

Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Simona è sempre più agguerrita per vedere la figlia Vera in carcere e, anche se Valerio cerca in tutti i modi di negarglielo, ecco che arriva in suo soccorso un vecchio amico. Ebbene si, proprio Alberto Palladini si fa avanti per mettersi a completa disposizione. Ma, come la prenderà il padre di Vera quando verrà a conoscenza di tutto questo? Intanto Elena non sa più come gestire la situazione della gravidanza. Vittorio e Anita, dopo i vari litigi e discussioni che hanno coinvolto anche Alex, si fanno beccare a letto. Prisco riesce ad ottenere i domiciliari in seguito al malore subito in ospedale. Sarà verità o pura finzione? Franco cercherà di scoprirlo. Ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana, dall’11 al 15 febbraio!

Lunedì

Elena cerca di mantenere le distanze da Valerio, ma lui cerca di convincerla della forza dei suoi sentimenti e le fa una proposta inaspettata. Uscito di prigione, Prisco ha un solo obiettivo: vendicarsi di Franco.

Martedì

Mentre Valerio è sempre più convinto della propria scelta, Alberto trama nell’ombra per sabotarlo. Deciso più che mai a vendicarsi, Gaetano Prisco comincia ad organizzarsi per colpire Franco. Benché Anita le abbia suggerito dei consigli, Alex sembra molto lontana dal riuscire a conquistare Vittorio.

Mercoledì

Susanna è alle prese con l’ultima prova scritta per l’esame di abilitazione, mentre Adele prende una decisione rimandata a lungo. Alberto cerca di ostacolare la ritrovata unione tra Elena e Valerio. L’invito a cena per San Valentino rianima le speranze di Alex.

Giovedì

Adele rievoca tutta la sua tormentata storia di abusi da parte di Manlio. Prima di andare a cena con Elena per San Valentino, Valerio decide di parlare con Simona. Alex è al settimo cielo per l’invito di Vittorio, ma le cose non vanno come previsto.

Venerdì

Mentre Adele cerca di mantenere le distanze dal marito, Susanna fatica ad accettare l’idea che il padre possa essere un uomo violento. Roberto vive un momento di fragilità prima di sottoporsi all’intervento di bypass. Alex fatica a riprendersi dal brutto San Valentino.