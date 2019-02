Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all’8 febbraio: il passato di Alberto e Simona

Un posto al sole: cosa succederà nella prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni dal 4 all’8 febbraio 2019

Un posto al sole. Alberto è sempre più al centro dei cantieri e, seppur facendo il cattivo gioco, cerca di uscire pulito. Elena ha scoperto di essere incinta ma è indecisa se rivelarlo a Valerio, specie dopo averlo sorpreso con Simona. La madre di Vera, infatti, è entrata in scena per dare conforto alla figlia in carcere. La Giordano, a questo punto, non sa come muoversi. Spaventata e debole si lascerà andare con la piccola Alice a cui svelerà l’arrivo di fratellino o di una sorellina. Ma, cosa accadrà nella prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap di Rai Tre dal 4 all’8 febbraio 2019!

Lunedì

Valerio è sotto pressione per le continue richieste da parte di Simona. Intanto Elena deve decidere quando comunicargli la notizia della sua gravidanza. Diego e Beatrice cercano di ricostruire il loro rapporto ma qualche tensione sembra rovinare le cose. Filippo scopre che una catastrofe sta per abbattersi su lui e Serena.

Martedì

Elena rimane profondamente delusa alla reazione di Valerio sulla gravidanza. Quest’ultimo fa di tutto per impedire a Simona di incontrare Vera in carcere. Mentre Rossella si prepara ad affrontare un difficile esame, Diego prova ancora una volta a dare una svolta alla propria carriera.

Mercoledì

Mentre Valerio cerca di tenere insieme tutti i pezzi della sua vita, Alberto si prepara ad un incontro importante all’insaputa dell’amico. Franco rimpiange la vita da coach che Prisco gli ha portato via. Alex, sempre più in difficoltà per il ruolo di doppiogiochista per conto di Anita, finisce di avere un momento di dèfaillance.

Giovedì

Vittorio si prende la sua rivincita su Anita. Mentre vengono a galla dettagli inediti sul coinvolgimento di Alberto nel passato di Simona, Elena non sa se tenere o meno il bambino che porta in grembo. Le condizioni di Gaetano Prisco si aggravano improvvisamente.

Venerdì

In seguito al malore che l’ha colpito, Prisco riesce ad ottenere gli arresti domiciliari. Franco rimane fortemente turbato dalla notizia. Intanto, tra Adele e Manlio sembra tornare il sereno. Sconcertata per aver trovato Anita e Vittorio travolti dalla passione, Alex si ritrova a dover affrontare una domanda scomoda di Anita.