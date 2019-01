Un posto al sole anticipazioni: Adele rivela tutta la verità a Susanna

Un posto al sole: Adele decide di parlare con Susanna

Un posto al sole. Dopo le continue pressioni da parte del marito Manlio, Adele continua a sottostargli. Nelle ultime puntate abbiamo potuto assistere ad una raccapricciante scena. In questa, Giulia parlava con Niko riguardo i suoi sospetti sulla violenza di Manlio. Proprio in quel momento, Susanna è entrata in scena dopo aver ascoltato involontariamente la conversazione della suocera con il fidanzato. Sconvolta per quanto sentito, Susanna si è rivolta a Giulia in maniera aggressiva e offesa. Il tutto, ovviamente, per via della sua totale estraneità a quanto accade tra la madre e il padre nella mura domestiche. Ma, l’attrice che interpreta Adele ci fornisce delle importanti anticipazioni sul caso. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Sara Ricci racconta quel che sta per succedere nella soap di Rai Tre.

L’ennesima furibonda lite porta Adele a confessare tutta la verità

Come la stessa attrice rivela alla rivista: “Da un banale litigio, la situazione finisce come sempre per degenerare. Manlio mena ancora una volta Adele e stavolta lei ne esce sfinita. Cosi decide di sfogarsi con la sua amica Giulia Poggi e, in questa occasione, capisce che anche sua figlia Susanna deve assolutamente conoscere tutta la verità sul padre”. Dunque, da quel che svela Adele sembra che nelle prossime puntate assisteremo a dei veri e proprio colpi di scena.

L’attrice lancia un chiaro appello alle donne che subiscono violenze

Durante l’intervista, Adele lancia un chiaro messaggio a tutte quelle donne che si ritrovano a dover vivere e subire tali violenze. Come lei stessa dichiara: “Una fiction cosi reale come Un posto al sole penso che possa aiutare tante donne a prendere coscienza di tutto quello che vivono giorno dopo giorno”. Dal canto suo, l’attrice si dice soddisfatta di interpretare un personaggio cosi forte a denunciare quel che le accade.