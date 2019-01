Un posto al sole, anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio: torna Prisco

Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Michele ha avuto un duro confronto con Scheggia e, questo, l’ha portato a prendere una difficile scelta. Il giornalista è, infatti, intenzionato a lasciare la radio. Patrizio si è convinto a partire e i genitori appaiono felici. Intanto continua la convalescenza di Roberto dopo il malore subito ai cantieri. Filippo ringrazia Alberto per aver soccorso il padre ma, non sa che, l’avvocato ha in serbo brutte intenzioni per il futuro. Cosa accadrà durante la prossima settimana nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019!

Lunedì

Elena fa una scoperta spiazzante che riguarda anche Valerio e avrà ripercussioni su più persone. Giulia continua a riflettere sul rapporto tra Adele e Manlio, mentre Niko cerca di mediare tra Susanna e la madre.

Martedì

Elena scopre la ragione del suo malore, ma non sa se parlarne con Valerio che, intanto, riceve l’inaspettata visita di una donna importante del suo passato. Michele si vede costretto a sottostare alle direttive di Scheggia, ma riceve un nuovo video che potrebbe svelare la verità.

Mercoledì

Perplessa di fronte all’atteggiamento di Valerio, al quale vorrebbe svelare la verità, Elena rimette in discussione la propria scelta visto l’arrivo di Simona. Sorpresa a fare la spia per conto di Vittorio, Alex è costretta a diventare complice di Anita.

Giovedì

Elena rimane spiazzata dal ritorno di Simona nella vita di Valerio, mentre l’uomo cerca di stabilire con quest’ultima un rapporto pacifico per il bene di Vera. Angela riceve un messaggio che la riporta ad un periodo buio del suo passato. La convivenza tra Renato e Raffaele diventa sempre più esplosiva.

Venerdì

Ferri deve decidere se incontrare o meno Vera. Elena, intanto, decide di raccontare del lieto evento a Alice. Franco e Ciro sono allarmati all’idea che Prisco chieda i domiciliari. Ad aggiornarli ci pensa Niko.