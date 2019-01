Un posto al sole anticipazioni: Elena scopre di essere incinta

Un posto al sole anticipazioni: Elena Giordano scopre di essere incinta

Un posto al sole. Dall’ultimo numero della rivista Tv Sorrisi e Canzoni è emersa una grande novità. In Un posto al sole, infatti, stiamo per assistere all’ennesimo colpo di scena. La protagonista di tutto questo è Elena Giordano, interpretata dall’attrice Valentina Pace. La sua relazione con Valerio Viscardi sembra procedere a gonfie vele dopo l’arresto di Vera. L’uomo appare innamorato e felice di stare accanto alla sua nuova donna. Elena, al contempo, si dice finalmente contenta di aver incontrato quello giusto. Sarà veramente cosi? Ecco la grande rivelazione che ci regala la rivista: Elena aspetta un bambino. Una bellissima notizia che, però, va direttamente a concatenarsi con un altro episodio con cui la donna dovrà fare i conti.

Elena è indecisa se dirlo o meno a Valerio

In un precedente articolo vi abbiamo anticipato l’arrivo di una presenza femminile a Palazzo Palladini. La donna in questione è la madre di Vera, nonché ex moglie di Valerio. La scoperta della gravidanza di Elena coinciderà, dunque, proprio con quest’altra novità. Per tale motivo, la Giordano si troverà in una confusione totale. Meglio rivelare tutto a Valerio o tacere e nascondergli l’attesa del bambino? Non sappiamo ancora come il Viscardi, interpretato da Fabio Fulco, reagirà alla vista della donna con cui ha avuto Vera. E se dovesse lasciare Elena per Simona? Questo grande punto interrogativo impedisce alla figlia di Marina di essere del tutto sincera con l’uomo che ama.

Elena confesserà della gravidanza alla figlia Alice

Elena scoprirà di essere in attesa in seguito ad un malore. L’unica alla quale racconterà tutta la verità sulla gravidanza sarà Alice, la sua prima figlia avuta da una brevissima storia con Andrea. Per assistere al confronto che Elena avrà con la figlia, però, dovremo attendere ancora qualche puntata non troppo lontana di Un posto al sole.