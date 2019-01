Un posto al sole, l’arrivo di una donna mette in crisi Elena e Valerio

Un posto al sole, l’arrivo di una donna tronca la relazione tra Elena e Valerio

Un posto al sole. Per Elena e Valerio arrivano tempi duri da superare. Ma vediamo nel dettaglio a cosa o a chi sono dovuti i problemi della coppia. Il settimanale Nuovo Tv ci svela alcune anticipazioni interessanti sul rapporto tra Viscardi e la figlia della Giordano. L’attore Fabio Fulco che presta il volto all’imprenditore padre di Vera, intervistato dalla rivista, svela che l’arrivo di una donna creerà dei seri problemi alla sua relazione con Elena. Ma chi è la donna in questione? Fabio Fulco rivela: “Sicuramente adesso ne vedremo delle belle. A Valerio piacciono le belle donne, ma con Elena sembra aver trovato un punto fermo, almeno fino ad ora”. A sconvolgere la pace, finalmente ritrovata dei due, ci penserà Simona: l’ex compagna di Valerio e madre di Vera.

La madre di Vera torna a Napoli e sconvolge Palazzo Palladini

Come appena anticipatovi, è la madre di Vera Viscardi che sconvolgerà l’intera vita di Palazzo Palladini. La donna rientrerà a Napoli dopo tantissimi anni di assenza. Solo quando viene a conoscenza dello stato delicato in cui vige la figlia, non potrà far altro che tornare per starle vicina. Dalle anticipazioni forniteci dal settimanale Nuovo Tv conosciamo un po’ meglio la storia di Simona. Quest’ultima pare abbia abbandonato la figlia in tenera età e, quindi, deciso di farla crescere con il padre e la ricchissima famiglia Viscardi. L’inatteso ritorno causerà scompiglio nel cuore di Valerio, anche se questo sembra essere ormai catturato dal fascino di Elena Giordano.

La relazione di Valerio e Elena giungerà al capolinea?

Dunque, come rivelato dall’attore che interpreta Valerio: “La madre di Vera è una donna molto determinata ed è disposta a tutto pur di stare accanto alla figlia!”. Ma, quel che si chiedono tutti gli appassionati di Un posto al sole è se la neo storia tra Elena e Valerio sia destinata a concludersi proprio a causa dell’arrivo di Simona. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio come andrà a finire la vicenda.