Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 gennaio: Rossella lascia Patrizio

Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Rossella è sempre più angosciata dopo quanto avvenuto con Diego. I suoi sentimenti per Patrizio non sono più sicuri e, cosi, la ragazza non sa in che maniera agire. Michele rischia grosso dopo essere intervenuto nella lite in classe tra il prof e un alunno. Il video postato in rete può rivelarsi molto pericoloso per il lavoro e la stessa reputazione del giornalista. Intanto Mariella si trova a dover riflettere quotidianamente su Guido. Troverà il coraggio di rivelare al vigile che è lui il vero padre del piccolo Lorenzo? Di seguito tutte le novità sulla soap di Rai Tre. Ma, cosa accadrà durante la prossima settimana in Un posto al sole? Ecco tutte le anticipazioni dal 14 al 18 gennaio 2019!

Lunedì

Ferri viene confermato come direttore generale delle imprese Viscardi, ma per ottenere la nomina ha dovuto cedere a una richiesta di Valerio. Guido è deciso a correre da Mariella, che però l’ha visto in compagnia di Assunta. Il video postato su internet ha delle conseguenze per l’attività in radio di Michele.

Martedì

Marina si rende conto di non poter fare nulla per impedire l’ingresso ai Cantieri di Alberto. Intanto iniziano i lavori di ristrutturazione in casa Poggi, ma Manlio non accetta che la moglie sia tornata a lavorare. Guido prova a dichiararsi a Mariella.

Mercoledì

Patrizio torna a sorpresa a Napoli, desideroso di trascorrere qualche giorno con la fidanzata. Giulia continua ad avere dei seri sospetti sui genitori di Susanna ma, Adele nega i problemi con Manlio. Valerio ottiene il permesso di incontrare Vera in carcere. Alberto firma il contratto che segna il suo ritorno ai Cantieri.

Giovedì

In seguito all’arrivo di Patrizio, Rossella deve decidere se confessargli del bacio avvenuto con Diego. Serena si sottopone al test del DNA per il riconoscimento di paternità. Dopo un piccolo infortunio sulla neve, Franco teme di non essere più per Bianca il super papà infallibile.

Venerdì

Roberto continua a tormentarsi per Vera e, come se non bastasse, si ritrova a dover sedare un’aspra lite tra Marina e Alberto. Diego riesce a riportare a casa Patrizio, a pezzi per la fine della storia con Rossella. In crisi per non essere più il mito della figlia, Franco avrà l’occasione per riabilitarsi agli occhi di Bianca.