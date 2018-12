Un posto al sole anticipazioni: arriva il bacio tra Diego e Rossella

Un posto al sole anticipazioni: Patrizio è fuori per lavoro e Rossella si consola con Diego

Un posto al sole. A Palazzo Palladini c’è aria di festa, come in tutto il resto del mondo. Tutti si preparano a festeggiare il Santo Natale ma succede qualcosa di assolutamente inaspettato nella soap più famosa e seguita di Rai Tre. Il settimanale Nuovo Tv intervista Francesco Vitiello, l’attore che interpreta da tantissimi anni Diego Giordano, figlio di Raffaele e Rita e fratello di Patrizio. Il ragazzo ci svela un dettaglio alquanto assurdo che sicuramente lascerà l’intero pubblico di Un posto al sole, a bocca aperta. Data la lontananza di Patrizio per via del nuovo lavoro a Torino, tra qualche puntata assisteremo ad un serio ritorno di fiamma tra Diego e Rossella, attuale fidanzata dello chef.

Dopo tanto arriva il bacio tra Rossella e Diego

Diego sta vivendo una situazione non proprio semplice con la sua Beatrice. Lui è un ragazzo serio, di sani principi, legato alla famiglia e alle cose semplici. Beatrice, l’avvocato che lavora con Niko, è piena di aspettative che, molto spesso, non coincidono con quelle di Diego. Tra i due si crea sempre una certa tensione e, questo, Diego non lo accetta. La ragazza è attaccata all’idea di far carriera, di scavalcare sempre gli altri in tutto. Praticamente, l’esatto contrario del buon Giordano. E, cosi che tornando a parlare con Rossella, ritorna un qualcosa che i due avevano inspiegabilmente represso. Spiega l’attore: “Tra Diego e Ross c’è, oltre che attrazione, un sentimento molto forte”.

Diego non sembra, però, molto convinto del bacio dato a Rossella

Rivela Vitiello: “Diego bacerà Rossella ma non con piena convinzione. Vuole proteggere la sua famiglia e soprattutto suo fratello. Inoltre, vorrebbe anche provare a salvare la sua relazione con Beatrice”. Su Rossella, interpretata dall’attrice Giorgia Gianetiempo, invece, dice: “Lei è combattuta perché in passato è stata tradita da Patrizio, anche se poi lo ha perdonato”. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire come si evolverà il tutto. In Un Posto al sole, Patrizio scoprirà del bacio?