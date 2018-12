Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 dicembre: Natale di sorprese

Un posto al sole, cosa succederà durante la settimana di Natale nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni

Un posto al sole. Vera Viscardi è sempre più disperata e in preda alla follia pura. Dopo aver sedato Ferri e la domestica, li tiene in ostaggio per commettere chissà quale assurdità. Giovanna e tutta la polizia la cercano ma, questa, non sembra aver nessuna intenzione di farsi trovare. Valerio è deciso e più che mai convinto di prendersi tutta la colpa dell’omicidio della sorella anche se, la sua versione non soddisfa per niente la Landolfi. Guido ha finalmente posto fine alla sua relazione con Cinzia e, adesso, deve solo trovare il coraggio di affrontare Mariella che, a sua insaputa, porta in grembo suo figlio. Diego appare sempre molto strano poiché la storia con Beatrice non lo entusiasma più di tanto. Ma, cosa accadrà nella settimana di Natale? Di seguito tutte le anticipazioni dal 24 al 28 dicembre 2018! Un posto al sole, dunque, non si ferma per le festività natalizie anzi, continua a farci compagnia ogni sera, come sempre!

Lunedì

Patrizio riceve la visita di Rossella nel ristorante stellato di Torino dove lavoro da poco. A palazzo Palladini tutti si preparano per il cenone della vigilia. La notte di Natale Andrea e Arianna riceveranno una sorpresa inaspettata. Mentre Marina capisce quanto Elena sia legata a Valerio e stia male per lui, la follia di Vera cresce sempre di più e la prigionia di Ferri sembra essere destinata ad un tragico epilogo.

Martedì

Il Natale alla Terrazza ha una svolta inaspettata quando Arianna e Andrea si presentano con la piccola Kim, che è stata abbandonata al Vulcano. Valerio, che si è preso la colpa della morte della sorella, informa Alberto che presto tornerà in libertà.

Mercoledì

Vera sembra persa nella sua follia, tanto da lasciar presagire il peggio. Arianna deve confrontarsi ancora una volta col suo desiderio frustrato di maternità, ma Andrea le fa una proposta che la riempie di gioia.

Giovedì

La follia di Vera giunge all’apice. Armata e disperata, la donna vaga alla ricerca di un obiettivo da colpire. Seppur provato dalla prigionia, Roberto prova ad aiutare Vera. Valerio, intanto, è sempre più deciso di portare avanti il suo piano per salvare la figlia e l’amico Palladini. Beatrice cerca di convincere Diego che il loro futuro potrà essere roseo anche a dispetto delle differenze caratteriali.

Venerdì

La confessione dell’omicidio di Veronica Viscardi da parte di Vera sancisce finalmente l’innocenza di Alberto e, questo, farà di Valerio l’unico ricchissimo erede dell’impero Viscardi. Dispiaciuto che il padre possa trascorrere un Capodanno triste e solitario, Vittorio consiglia a Guido di mettere al corrente Mariella della sua rottura con Cinzia. Un’improvvisa emergenzia al garage dove lavora Franco, rovina la cena romantica organizzata da Angela.