Un posto al sole: Mariella partorisce la notte di Capodanno mentre è in servizio

Un posto al sole anticipazioni: fiocco azzurro per Mariella e Guido

Un posto al sole. Dopo nove lunghi mesi di gravidanza, Mariella Gualtieri dà alla luce il suo primo figlio. Il settimanle Nuovo Tv regala delle preziose anticipazioni a tutti gli appassionati della soap di Rai Tre. La nascita del piccolo Lorenzo avverrà durante una notte speciale. La vigilessa sarà in servizio al comando proprio insieme a Guido. È la notte di Capodanno e i due svolgono il loro turno di lavoro come tante altre volte è già capitato. A Mariella si rompono improvvisamente le acque e ad aiutarla ci sarà proprio il suo ex compagno. Guido, senza lasciarsi intimorire né prendere dal panico, provvederà a dare sostegno alla futura mamma di suo figlio.

Mariella partorisce durante la notte di Capodanno accanto al suo Guido

Il vigile, pur vedendo nascere il piccolo Lorenzo, continuerà a credere che il vero padre sia Salvatore Cerruti, l’amico di Mariella. Nonostante questo, la vigilessa interpretata dall’attrice Antonella Prisco non accennerà a dire la verità su quella che è la reale paternità di suo figlio. Seppur tra mille dubbi e sensi di colpa, la Gualtieri non dirà nulla e lascerà che Cerruti si prenda cura del figlio di Guido. Col passare del tempo, poi, il vigile si affezionerà al bambino sempre di più, quasi come fosse suo figlio biologico. E, intanto, Del Bue si rassegnerà all’idea che la sua Mariella abbia concepito un bambino con un altro uomo.

Le dichiarazioni di Antonella Prisco, l’attrice che presta il volto a Mariella

Antonella Prisco, a Nuovo Tv, rivela: “La mia vita si confonde con la soap. Io sono diventata mamma in estate e ho girato le ultime scene con un pancione finto, le prime con quello vero perché ero in attesa. Non so che cosa farà Mariella in futuro, io per fortuna ho una vita più tranquilla e sono serena con mio marito Nicola e il nostro piccolo Vincenzo!”. Ma, in Un Posto al sole, Guido scoprirà tutta la verità? Non ci resta che attendere altre avvincenti anticipazioni.