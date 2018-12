Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 dicembre: Valerio Viscardi confessa

Un posto al sole, cosa succederà la prossima settimana nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni

Un posto al sole. Vera è sempre più in preda al panico e Valerio sceglie, quindi, di prendere una decisione molto importante. Il padre della ragazza, infatti, come già anticipato si prenderà tutte le colpe della morte della sorella. Elena, dopo essere venuta a conoscenza del vero assassino di Veronica Viscardi, non sa da quale parte stare. Intanto a Palazzo Palladini e a Caffè Vulcano iniziano i veri e propri preparativi per le feste di Natale. Cenoni, tombolate, presepe, alberi e quant’altro portano grande gioia in tutte le famiglie..o quasi! Ma, cosa accadrà durante la settimana dal 17 al 21 dicembre 2018? Ecco tutte le anticipazioni della famosa soap di Rai Tre.

Lunedì

Valerio completa la sua confessione in presenza di Giovanna e del Pm, che devono valutare se ritenerla credibile o meno. Ferri è in procinto di partire con Vera anche se un imprevisto potrebbe sconvolgere i suoi piani. Dopo aver incontrato Mariella, Guido viene colto da nostalgia. Diego cerca di coinvolgere Beatrice in un’iniziativa a Caffè Vulcano, ma questa sembra avere in mente ben altro.

Martedì

Vera si rende conto che Roberto l’ha sempre ingannata, fin dall’inizio. Giovanna intanto sembra essere sempre più sicura che Valerio stia mentendo e, cosi, si avvicina alla verità. Guido trova finalmente il coraggio di lasciare Cinzia. Susanna teme che Denis non reggerà a lungo il caos della Terrazza, ma l’uomo sembra avere tutta la situazione sotto controllo.

Mercoledì

Valerio cerca di evitare in tutti i modi che Vera vada in prigione, anche se questa finisce ugualmente nei guai. La presenza di Denis alla Terrazza è ben gradita da tutti i componenti, l’unico ad essere scettico è Renato Poggi. Cinzia non è disposta a rinunciare ai suoi privilegi, mentre Guido realizza cosa conta veramente per lui.

Giovedì

Roberto è in balia della follia di Vera. Giovanna, dopo aver ripetutamente provato a far dire tutta la verità a Valerio, decide di recarsi da Vera per interrogarlo sull’omicidio Viscardi. Andrea e Raffaele sono in confusione totale per la cena della tombolata organizzata al Vulcano ma, in loro aiuto, interviene Arianna. Durante la serata Diego aspetta invano l’arrivo di Beatrice.

Venerdì

Vera continua a tenere in ostaggio Roberto. Intanto Michele è vittima di un incidente che potrebbe compromettere il suo progetto. L’ennesimo litigo con Beatrice, fa emergere in Diego ulteriori insicurezze.