Anticipazioni Un Posto al sole: Vera vuole uccidere Roberto Ferri

Anticipazioni Un posto al sole: Vera è in preda alla follia

Un posto al sole. Vera Viscardi, sempre più nel panico e oppressa da mille fantasmi, arriva a compiere un atto assurdo. La figlia di Valerio, come abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime puntate, è uscita dalla clinica svizzera nella quale si trovava in cura ed è tornata a casa. Ospite ancora una volta nella lussuosa dimora di Roberto Ferri, la ragazza non sembra essere ancora guarita del tutto. Gli stati d’ansia la invadono e Ferri cerca di prendersi cura di lei in ogni modo. L’amore di Vera nei confronti di Roberto va oltre ogni normale sentimento. Questa, infatti, pare essere sopraffatta dall’ossessione per l’imprenditore. Ma, cosa accadrà nelle prossime puntate? Il settimanale Nuovo Tv ci svela una novità inattesa e quasi sorprendente per tutti i telespettatori della soap di Rai Tre.

Vera Viscardi sequestra Roberto Ferri e vuole ucciderlo

In preda alla follia pura, Vera, sempre più gelosa della vita del suo Roberto e delle numerose donne che gli girano intorno, commette un qualcosa di grave. Dalle anticipazioni emerse da Nuovo Tv, pare proprio che Vera sequestrerà Roberto Ferri. Lo legherà al letto e lo minaccerà con una siringa letale. A raccontarlo è proprio l’attrice che presta il volto alla giovane Viscardi. Lei è Giulia Schiavo e da pochi mesi interpreta il suo personaggio in Un posto al sole. Dice: “Vera è imprevedibile. Può essere capace di tutto”.

Ferri morirà a causa di Vera Viscardi?

Quel che non ci è dato sapere è come andrà a finire la vicenda. Roberto Ferri morirà a causa della follia di Vera Viscardi? O arriverà qualcuno a salvargli la pelle? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli su quanto appena riportato sopra. L’unica certezza è che Vera si trova totalmente fuori controllo e, come ha specificato l’attrice, può commettere qualsiasi pazzia.