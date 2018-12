Un Posto al sole: Paolo Maria Scolandro svela qualche novità su Manlio

By

Un posto al sole: Paolo Maria Scolandro svela alcune novità sul suo personaggio

Nella soap Un Posto al sole abbiamo da poco scoperto un nuovo personaggio. A questo presta il volto l’attore Paolo Maria Scolandro. Quest’ultimo, in una recente intervista sul settimanale Vero Tv, ha svelato alcune novità su Manlio Picardi, il personaggio che lui stesso interpreta da qualche mese su Rai Tre. Rigido, severo e sempre più ossessionato da tutto ciò che gli sta intorno, l’acerrimo colonnello mostrerà al pubblico della soap un nuovo lato di sé. Anche se, nelle ultime settimane, qualcosa in più sulla sua strana personalità è già emerso. Quel che più lascia interdetti i milioni di telespettatori che da anni seguono appassionatamente Un posto al sole, è il rapporto che Manlio ha con la moglie Adele.

Manlio Picardi mostrerà al pubblico nuovi lati del suo carattere

Con la moglie, Manlio Picardi è apparso piuttosto severo. L’oppressione psicologica nei confronti di Adele è, infatti, aumentata col passare del tempo. La famiglia di Susanna, fresca di apparizione sul piccolo schermo, ha immediatamente destato qualche sospetto. Nelle mura domestiche si cela, infatti, qualcosa che pian piano sta uscendo fuori. La violenza fisica e i maltrattamenti esercitati sulla moglie lasciano intendere che ci siano dei precedenti. Ma, come mai Susanna non è a conoscenza di tutta questa situazione? L’attore Scolandro spiega: “Posso dire che Manlio sarà sempre più un problema per Niko e Susanna. Mostrerà un nuovo lato di sé, inaspettato, con vari colpi di scena“.

L’attore Scolandro svela che qualcosa cambierà

Mentre descrive il personaggio che interpreta, Paolo Maria Scolandro dice: “Manlio è un militare, un colonnello, fanatico delle regole e della disciplina. Patisce molto il fatto che, da quando la figlia ha lasciato la casa di famiglia, è stato costretto ad allentare il controllo su di lei“. E, fin qua ci siamo tutti, il pubblico conosceva quanto appena riportato. Quel che appare una vera e propria rivelazione è quel che Scolandro dice subito dopo: “A modo suo è un sentimento quello che mostra a Susanna. E, questo avrà un risvolto del tutto inatteso”.