Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri viene colto da un infarto

Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri in pericolo di vita

Un posto al sole. Un terribile avvenimento cambierà le sorti della soap di Rai Tre. Sotto stress e in continua agitazione per via del lavoro e di quanto accaduto con Vera Viscardi, Roberto Ferri subirà un gravissimo danno fisico. Come, infatti, riportato dalla rivista settimanale Nuovo tv, l’acerrimo imprenditore di Napoli sarà colto da un infarto proprio mentre esce dai cantieri. Il tutto avverrà molto velocemente. Ferri avvertirà una forte fitta al petto, poi pian piano si accascerà a terra creando caos e preoccupazione tra i presenti. Ma, ecco dettagliatamente come si svolgerà la vicenda in Un posto al sole tra qualche puntata.

Alberto Palladini soccorre Roberto Ferri dopo l’infarto

Strano ma vero, a soccorrere Roberto subito dopo l’infarto ci penserà Alberto Palladini. Il nemico di Ferri da sempre e per sempre. Ebbene si, sarà proprio l’avvocato a chiamare i soccorsi e l’ambulanza per cercare di rianimare l’imprenditore. Inizialmente tutti pensano si possa trattare di qualcosa di irrimediabile. Ricordiamo che già in precedenza Roberto era stato colpito da un ulteriore infarto ma, in quell’occasione tutto andò per il verso giusto. Questa volta, invece, quasi tutto l’intero cast di Un posto al sole temerà il peggio per Ferri. Dalle immagini riportate dalla rivista sopracitata è possibile vedere Alberto alle prese con la rianimazione. Roberto appare sdraiato a terra.

Roberto Ferri sopravviverà al tragico malore

Date le anticipazioni sopra riportate, pare proprio che il malore subito dal dottor Roberto Ferri non sarà una cosa da prendere alla leggera. Gli appassionati della soap iniziano, quindi, a domandarsi se per il longevo amante di Marina Giordano ci siano ancora delle speranze di vita o se per lui sia ormai arrivata la fine dei giochi. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio quali saranno gli sviluppi della soap.