Un posto al sole anticipazioni: Elena Giordano perde il bambino?

Un posto al sole: Elena Giordano rischia di perdere il bambino

Un posto al sole. Per Elena dovrebbe essere un momento di assoluta felicità. Ha da poco scoperto di essere in attesa del suo secondo figlio ma qualcosa la turba. Valerio, come vedremo nelle prossime puntate, scoprirà della gravidanza di Elena solo dopo aver involontariamente ascoltato una telefonata di Alice. Quale sarà, quindi, la reazione del Viscardi? Come affronterà Elena? Ricordiamo che ad ostacolare la relazione tra Valerio e la Giordano ci sta pensando Simona, la nuova arrivata a Palazzo Palladini. Elena è sempre più disturbata da questa presenza femminile a tal punto da nascondere a Valerio il suo attuale stato di attesa. Ma, come ci svela la rivista settimanale Nuovo Tv, ecco che qualcosa di grave si scatenerà contro la futura mamma.

La relazione tra Elena e Valerio entra completamente in crisi

Elena è provata. Tra il lavoro e il continuo stress non sa in che maniera muoversi. Per tali motivi, propria la figlia di Marina avrà un malore. Questo le porterà gravi conseguenza. La sua relazione con Valerio Viscardi è completamente entrata in crisi per colpa della mamma di Vera, nonché ex compagna dell’uomo. Proprio a causa dello stato di salute della figlia, i due si sono dovuti riavvicinare. Assistendo a questo continuo riavvicinamento, Elena subisce un crollo fisico e psicologico. Viene portata immediatamente e con urgenza in ospedale e, le verrà comunicato che la gravidanza è a rischio.

Valentina Pace rivela tante novità in arrivo

L’attrice che interpreta Elena, Valentina Pace, rivela che nella soap Un posto al sole ci sono tante novità in arrivo. Come andrà a finire la gravidanza di Elena? Valerio si sente pressato da Simona ma allo stesso tempo desidera stare accanto alla sua compagna in un momento cosi delicato. Durante le prossime puntate avremo modo di scoprire l’evolversi delle situazioni.