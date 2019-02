Un posto al sole: Guido bacia Mariella, Vittorio dimentica Anita?

Un posto al sole: arriva finalmente la svolta per Guido e Mariella

Un posto al sole. Per uno storico personaggio della soap di Rai Tre sta per arrivare finalmente la svolta. Ecco di chi si tratta. Come rivelato e anticipato dalla rivista settimanale Nuovo Tv, Guido Del Bue sta per far tornare il sereno nella sua vita. In che modo? Come ogni appassionato di Un posto al sole ben saprà, il comandante dei vigili ha ormai chiuso ogni rapporto con Cinzia perché consapevole di amare solo Mariella. A sua volta, la vigilessa ha avuto un figlio durante la notte di Capodanno e, questa, seppur il forte sentimento che la lega a Guido, non trova il coraggio di confessare a quest’ultimo che quel bambino è proprio figlio suo. Nelle prossime puntate assisteremo, però, ad un clamoroso colpo di scena che riguarda, appunto, la famosa e longeva coppia di vigili.

Arriva il tanto atteso bacio per Guido e Mariella

La fonte Nuovo Tv ci anticipa, quindi, che tra Mariella e Guido sta per succedere qualcosa di bello. Infatti, pare proprio che tra non molto i due si ritroveranno ad essere molto vicini. Impegnati al comando nello stesso orario, Guido smetterà di pensare e bacerà Mariella, interpretata dall’attrice Antonella Prisco. Tra i due il bacio sarà sentito, voluto e molto passionale. Proprio a quel punto, la vigilessa inizierà ad avere dei sensi di colpa per aver mentito a Guido sulla paternità del bambino. La tentazione è viva e, molto probabilmente, Mariella sceglierà di abbassare ogni corazza e rivelare al suo amato capo quel che gli ha tenuto nascosto per molto tempo.

Vittorio dimentica Anita con Alex?

Guido non sarà l’unico Del Bue a trovarsi in una scomoda ma piacevole situazione..sembra proprio che anche Vittorio stia per combinarne una delle sue. Travolto ma anche stanco dall’atteggiamento sfuggente di Anita, il ragazzo inizierà a guardare Alex con occhi diversi? L’invito a cena nella sera di San Valentino è solo il primo passo che chissà dove porterà i due ragazzi. Vittorio, intanto, si lascerà andare ad un tenero bacio proprio con la collega di Anita. Questo cambierà le cose in maniera definitiva?