Un posto al sole: Jgor Barbazza sarà un nuovo attore della soap

Un posto al sole: il cast si prepara ad accogliere un nuovo attore

Poche ore fa sul sito di Tv Soap è emersa una nuova che incuriosisce gli appassionati di Un posto al sole. Ebbene si, pare che infatti il cast della soap di Rai Tre si stia preparando ad accogliere un nuovo attore pronto ad entrare in scena. Ma ecco di chi si tratta. Quest’ultimo non è per nulla sconosciuto al pubblico italiano..anzi! Ha lavorato in Un medico in famiglia, Provaci ancora prof, Don Matteo, Sacrificio d’amore, Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti..ma famoso grazie e soprattutto a Centrovetrine! Lui è Jgor Barbazza e nella nota soap di Canale 5 è stato uno dei protagonisti più avvincenti. Prestando il suo volto a Damiano Bauer, l’attore italiano è rimasto nel cast dal 2009 fino al 2013.

Da Centrovetrine a Un posto al sole

Dunque, da una soap all’altra..Jgor Barbazza approda a Napoli per confrontarsi con una nuova e avvincente sfida. Su quale personaggio dovrà interpretare in Un posto al sole non si hanno ancora notizie certe. Nessuno sembra conoscere bene quel che succederà nelle prossime puntate! Arriverà per stravolgere i piani di qualcuno? Sarà nuovo amico o fidanzato di qualche ormai vecchio attore? Purtroppo, al momento, le notizie riportate sul web non sembrano darci alcuna informazione dettagliata su questo nuovo arrivo sul set.

Quale personaggio interpreterà Jgor Barbazza in Un posto al sole?

Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni su quel che accadrà prossimamente nella longeva soap girata a Posillipo. Dopo l’arrivo di Simona, mamma di Vera ed ex di Valerio Viscardi, ecco che una new entry è pronta a varcare la soglia di Palazzo Palladini. Quindi, i fedeli telespettatori della soap napoletana attendono con ansia di capire in quali vesti si calerà Jgor Barbazza di Centovetrine. Chi sarà adesso?