Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 marzo: Beatrice tradisce Diego

By

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della soap dal 18 al 22 marzo 2019!

Un posto al sole. Manlio è completamente fuori di sé. Dopo l’ennesimo litigio con Adele, il colonnello perde nuovamente le staffe e la riduce in fin di vita cercando di prendersela anche con Giulia Poggi. Intanto Mariella è sempre più convinta di voler rivelare a Guido tutta la verità sul piccolo Lorenzo ma Cerruti la frena insistentemente. Beatrice sta mentendo a Diego e di questo Raffaele ne è al corrente. Ma chi è Sofia, la ragazza che si è incontrata con Bea? Ecco tutte le anticipazioni della soap dal 18 al 22 marzo 2019!

Lunedì

Manlio è asserragliato in Terrazza con Giulia, Franco e Jimmy, mentre Renato e Raffaele devono decidere se chiamare la polizia. Intanto Niko e Susanna portano Adele in ospedale con la massima urgenza cercando di rianimarla.

Martedì

A Palazzo Palladini si svolgono le ultime fasi del sequestro messo in atto da Picardi. Nel frattempo, Cerruti è sempre più insofferente davanti alla ritrovata armonia tra Mariella e il comandante Guido e così si lascia consigliare dall’amico e collega di lavoro Cotugno che cerca di tirarlo su.

Mercoledì

Franco Boschi è in procinto di affrontare un delicato intervento al midollo dopo la brutale aggressione subita in garage dagli uomini di Prisco. Alice chiede a Marina di inserirla al posto di Elena in una chat dei genitori della propria classe. Chi tra Mariella e Cerruti la spunterà sulla scelta del padrino di Lorenzo?

Giovedì

Dopo l’operazione Roberto torna a Napoli ma un imprevisto costringe lui e Marina ad affrontare un brusco combattimento. Contro chi? Mentre passeggiano al parco, Mariella e Guido incontrano Cerruti che non la prende proprio bene.

Venerdì

Raffaele sorprende nuovamente Beatrice con un avvenente quarantenne. Chi sarà? Intanto Alberto Palladini si gode la rivincita su Roberto Ferri.