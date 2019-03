Un posto al sole, Niko e Susanna: i problemi in famiglia divideranno i due?

Un posto al sole: i problemi di Niko e Susanna con le rispettive famiglie

Un posto al sole. Dopo l’arresto di Manlio, nella famosa soap di Rai Tre non sembra esserci più pace. Per Niko e Susanna, infatti, stanno per arrivare tempi duri. La coppia risentirà di questo strano periodo davanti al quale li pone la vita? Come riporta il noto settimanale Nuovo Tv, ecco che qualcosa sta per accadere in Un posto al sole. La stessa attrice che presta il volto a Beatrice pubblica qualcosa sul suo profilo Instagram e rivela che nelle rispettive famiglie dei suoi colleghi tutto si rivelerà essere difficile nelle prossime puntate. La figlia del colonnello Picardi e il figlio di Renato Poggi dovranno presto fare i conti con quel che riserverà loro il crudele destino. Ma ecco cosa esattamente accadrà nella soap.

Niko e Susanna e i tanti problemi in famiglia

Susanna è ormai decisa a voler stare accanto alla madre dopo che la follia di Manlio l’ha quasi portata alla morte. Ancora convalescente, quindi, Adele vede la figlia dedicarsi completamente a lei anche se..in una delle ultime puntate la inviterà a tornare a stare da Niko in Terrazza. Presa la scelta di tirarsi finalmente su e uscire dalla tana nella quale si è rinchiusa dopo l’aggressione, Adele incontra Franco per chiedergli perdono. Intanto, anche Niko sta per affrontare un difficile periodo.

Franco si riprenderà dopo l’aggressione di Manlio?

Alla Terrazza ha appena fatto rientro Franco Boschi. Bianca, alla vista del padre sulla sedia a rotelle, non ha reagito granché bene, tanto che l’uomo è rimasto fortemente deluso e amareggiato. Il futuro del coach è del tutto incerto, nessuno conosce ancora l’esito di quel che lo attende. Dalle ultime anticipazioni, pare proprio che almeno per il momento Franco dovrà restare sulla sedia. I problemi familiari sia da Niko che da Susanna non mancano. Questo comporterà una crisi tra i due giovani avvocati?