Un posto al sole, anticipazioni: Jgor Barbazza nel ruolo di Daniele Improta

Un posto al sole anticipazioni: Jgor Barbazza nel ruolo di Daniele

Un posto al sole. Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, nel cast di Un posto al sole sta per aggiungersi un altro attore. Questo, conosciutissimo dal pubblico italiano per via della sua partecipazione in Centovetrine e ne Il Paradiso delle Signore sta per fare il suo debutto anche nell’amata soap di Rai Tre. Lui è Jgor Barbazza e l’intero mondo che gira attorno ad Un posto al sole sta per accoglierlo sul set con molto entusiasmo. Ma, se la scorsa volta non siamo stati in grado di rivelarvi quale ruolo andrà a ricoprire l’attore, ecco che oggi sul sito internet di Tv Soap viene riportato e anticipato.

Jgor Barbazza è il fisioterapista di Franco Boschi

Come ogni appassionato della soap ha potuto notare, in questo ultimo periodo Franco Boschi non sta attraversando un periodo proprio brillante. L’uomo ha, infatti, subito due terribili aggressioni. La prima dagli uomini di Gaetano Prisco in garage causandogli gravi problemi fisici. La seconda dal colonnello Manlio Picardi in Terrazza. Le conseguenze sono abbastanza delicate e, questo, ha portato Boschi a restare su una sedia a rotelle. A causa di ciò, Franco ha un profondo bisogno di cure per cercare di rimettersi in forma e in forze il prima possibile.

Un posto al sole sta per accogliere Daniele Improta

I panni che andrà a rivestire Jgor Barbazza sarà quello di Daniele Improta, ovvero il fisioterapista di Franco Boschi. Per molto tempo, quindi, vedremo l’attore ex Centrovetrine sul famoso set napoletano. Dunque, tra Il paradiso delle signore e Un posto al sole, Jgor Barbazza resterà nel mondo della televisione per un bel po’. Questo gli darà, indubbiamente, modo di farsi conoscere ancor di più dai milioni di telespettatori che seguono costantemente le due piacevoli soap.