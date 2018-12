Un posto al sole, anticipazioni dall’1 al 4 gennaio: fiocco azzurro a Palazzo

Un posto al sole, cosa succederà durante la prossima settimana nella soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni

Un posto al sole. Roberto è riuscito ad avvisare Marina per metterla al corrente della follia di Vera. Finalmente Ferri è libero e la piccola Viscardi, a questo punto, non può che non dire tutta la verità sull’omicidio della zia Veronica. Alberto viene scagionato e quindi riprende la sua totale libertà, cosi come anche la versione raccontata da Valerio crolla immediatamente. L’unica colpevole di tutto è Vera e, quindi, è arrivato il momento che lei sconti la sua pena. Arianna, dopo il casuale imprevisto capitatole a caffè Vulcano la notte di Natale, inizia a risentire la necessità di diventare mamma. Nella prossima settimana Un posto al sole non andrà in onda il lunedì. Ecco, quindi, le anticipazioni da martedì 1 a venerdì 4 gennaio 2019!

Martedì

Convinto di trascorrere un Capodanno triste e solitario, Guido si ritrova a vivere, invece, una notte adrenalinica in cui sarà alle prese col travaglio di Mariella. Intanto, l’incontro di Cerruti con il padre, organizzato da Bice, sarà motivo di tensione con Mariella.

Mercoledì

Provato dal tragico epilogo della storia con Vera, Roberto si chiude in sé stesso, mentre Valerio prova a farsi perdonare da Alberto. Il desiderio di maternità di Arianna si fa sempre più forte e la giovane non vede l’ora che si avveri. Intanto a Palazzo Palladini, il rapimento dei pastori del presepe getta Raffaele nel panico.

Giovedì

Valerio prende le distanze dai propositi vendicativi di Alberto, che verrà a sapere della sua relazione con Elena. Marina, angosciata per il futuro dei cantieri, mette pressione a Roberto. Tra Diego e Beatrice sembra essere tutto finito, proprio nel momento in cui Rossella rientra a Palazzo. Cerruti vive la paternità con gioia, mentre Mariella è sempre più tormentata dai dubbi.

Venerdì

Diego è ormai ai ferri corti con Beatrice ma, un incontro potrebbe cambiare la giornata a entrambi. Mentre Alberto sprona Valerio a curare i propri interessi, Ferri è alle prese con i sospetti di Giovanna Landolfi sul suo conto. Silvia prova in tutti i modi di far riavvicinare Guido e Mariella.