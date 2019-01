Un posto al sole, Beatrice ha rischiato di strozzare Niko: il racconto dell’attrice

Un posto al sole: Marina Crialesi racconta il suo 2018 al settimanale Vero

Un posto al sole. Nella longeva soap di Rai Tre, Marina Crialesi interpreta l’acerrima Beatrice Lucenti. Ad essersi raccontata al settimanale Vero è, dunque, l’avvocato ed attuale fidanzata di Diego Giordano. L’attrice parla delle sue vacanze natalizie tra famiglia e lavoro. Una calabrese a tutti gli effetti che spiega: “Le vacanze di Natale le trascorro rigorosamente in famiglia nella mia amata Calabria. Anche quest’anno, come sempre, ci siamo ritrovati tutti insieme, amici e familiari, in una lunga tavolata, mangiano e bevendo dalla mattina alla sera, come si usa fare da noi”. Dunque, giusto per qualche giorno, l’ex avvocato dello studio Enriquez si è allontanata da Napoli per rilassarsi nella sua terra e festeggiare, cosi, l’arrivo del nuovo anno.

Marina Crialesi ci svela qualche retroscena del set di Un posto al sole

Ma, se in famiglia e nella sua regione natia, Marina è felice e sempre serena, il suo personaggio invece appare sfuggente e, infatti, il suo rapporto con Diego non sembra prendere una bella piega. Il figlio del portiere non ama particolarmente le continue ed elevate aspettative di Beatrice e quel suo voler sempre puntare in alto. Probabilmente Diego non si sente alla sua altezza e, tra qualche puntata assisteremo anche ad un importante colpo di scena che sicuramente creerà problemi alla coppia, e non solo! Sul quel che avviene dietro le quinte di Un posto al sole, Marina svela un aneddoto interessante: “In una scena amorosa dovevo togliere la cravatta a Niko, interpretato da Luca Turco..ma ho combinato un pasticcio e ho rischiato di strozzarlo!”.

Il 2018 di Marina Crialesi: ecco il bilancio dell’attrice

Quando le viene chiesto di fare un piccolo e breve bilancio sull’anno ormai conclusosi, l’attrice risponde: “Ho avuto momenti positivi e altri meno. Complessivamente traccio un bilancio positivo, perché da qualunque esperienza c’è sempre da imparare e da ricavare materia per crescere”. Sul 2019, invece, dice: “Mi auguro che il nuovo anno mi possa portare non solo nuove esperienze professionali, ma anche maggiore consapevolezza. Sono curiosa, iperattiva, sempre pronta a mettermi in discussione. Quindi, ben vengano nuove sfide!”.