Un posto al sole, Niko e Rossella: Luca e Giorgia pronti per la convivenza

Un posto al sole: Luca Turco e Giorgia Gianetiempo vanno a convivere

Un posto al sole. Come spesso può accadere sul set, due attori, tra una scena e un ciack, possono improvvisamente scoprire un certo tipo di feeling. Questo è quello che è capitato anche a Luca Turco e Giorgia Gianetiempo: Niko Poggi e Rossella Saviani di Un posto al sole. Belli, giovani e innamorati. I due ragazzi si sono, appunto, conosciuti sul set della soap di Rai Tre. Oggi stanno insieme praticamente sempre. Nella vita reale di tutti i giorni e in quella professionale. Condividono lavoro e amore. Un legame così stretto che li porta spesso a dimostrarsi a vicenda i loro sentimenti. Nei rispettivi profili social li vediamo quasi sempre insieme. In macchina , a casa, sul set durante le riprese, a cena con amici. Vivono quasi una vita in simbiosi. E, infatti arriva il grande annuncio sul web.

Niko Poggi e Rossella compiono un grande passo

Gli attori che prestano i loro volti a Niko e Rossella proprio nel giorno di Natale hanno annunciato il loro prossimo passo. È stata Giorgia, con l’assoluto consenso di Luca, a comunicare su Instagram che presto andranno a convivere. Queste le parole dell’attrice: “Per questo Natale io e Luca abbiamo deciso di farci un regalino piccolo piccolo..abbiamo seguito il nostro cuore e i nostri desideri, quindi abbiamo scelto una casetta nuova che ci aspetta, dove inizieremo una Santa convivenza”. A commentare è arrivato subito Luca: “Non vedo l’ora di iniziare questa convivenza e di viverci tutti i giorni. È il regalo più bello che potessi farmi”.

In Un posto al sole solo amici, nella vita fidanzati

Luca: Niko Poggi, l’avvocato serio e educato del Palazzo, papà di Jimmy e fidanzato di Susanna. Giorgia: Rossella Saviani, classica universitaria che si divide tra lo studio e l’amore per Patrizio, anche se un colpo di scena ci attende. Ma, se in Un posto al sole li vediamo nelle semplici vesti di amici, nella vita quotidiana sono più che mai innamorati. Dunque, proprio grazie alla soap, Giorgia e Luca hanno incontrato l’amore vero. E, questo, pian piano li sta portando a sognare in grande. Sempre più in alto!