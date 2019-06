Amici, Umberto stuzzica Giordana con un ricordo che non piacerà a Rudy Zerbi

Amici, Umberto Gaudino stuzzica Giordana Angi

Dopo Amici Umberto Gaudino continua a tenere aggiornati i suoi fan con tantissime storie con cui condivide momenti della sua giornata, traguardi raggiunti, pensieri, riflessioni ecc. Il modo più bello insomma per usare Instagram e che senz’altro gli permetterà di creare una bella community, disposta a seguirlo fino in capo al mondo pur di incontrarlo, abbracciarlo e scambiare con lui due chiacchiere. Di cosa vi parliamo oggi? Di un post che ci porta alla mente un momento ben preciso di Amici 2019 e che ha avuto come protagonisti Giordana Angi e Alberto Urso. Ancora loro due? Sì, e anche ancora lui: Rudy Zerbi. Il professore che tutti amano quando è a Tú sí que vales e che diventa insopportabile quando è nel talent show di Canale 5 (sì, Rudy, è così, ma non volercene… Ti vogliamo bene comunque!).

Umberto dopo Amici, il ricordo scherzoso di Blue degli Eiffel 65

Oggi Umberto tra le sue tante Instagram stories ha pubblicato un filmato in cui lo si vede in spiaggia ascoltare la musica del lido. Cosa c’è di tanto strano al punto da scrivere un post? Nulla, se non fosse che la traccia è una canzone che ha fatto scoppiare una polemica accesissima ad Amici, cioè Blue degli Eiffel 65. Ricordate quando Rudy la assegnò sia ad Alberto sia a Giordana , e che mentre il primo la cantò persino ballando lei invece si rifiutò categoricamente di farla? Ebbene, Umberto non solo ha condiviso scherzosamente il video su Instagram ma ha anche taggato sia Giordana sia Alberto; peccato che non abbia taggato Rudy che intanto però ha fatto pace con la Angi ed è comparso più volte abbracciato a lei in alcuni selfie.

Il futuro di Umberto ad Amici di Maria De Filippi

Ritornando a Umberto il danzatore continua a godere del successo che ha avuto dopo Amici di Maria De Filippi, e l’anno che verrà sarà ancora più bello perché lo rivedremo nei panni di ballerino professionista. Tra pochi mesi quindi non vedremo solo video e filmati divertenti ma anche coreografie, esibizioni e chi più ne ha più ne metta: un bel regalo per tutti i fan!