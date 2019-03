Umberto Amici 18, confessione su sorella e passato: il ballerino sorprende

Amici 2019, il passato di Umberto Gaudino: il racconto del ballerino di latino-america

Cosa sappiamo di Umberto Gaudino? Poco e niente. Tranne che è un vero portento! Adesso, però, il ballerino si è aperto di più: ha parlato di sua sorella, della mamma, del suo passato e del motivo per cui vorrebbe arrivare alla finale del Serale di Amici 2019. Umberto è motivato a fare sempre meglio: ora che ha la maglia verde, non dorme sugli allori, anzi, sta prendendo lezioni da tutti i professori della scuola di Amici. Riuscirà sicuramente ad andare molto lontano non solo all’interno del talent show di Canale 5, ma anche al di fuori: un talento del genere non passa di certo inosservato!

La famiglia di Umberto Gaudino: le parole dell’allievo

Dopo le confessioni sul passato fatte da Tish, è stato poi il turno di Umberto di Amici 18: “A cinque anni io e mia madre avevamo accompagnato mia sorella a scuola di danza e l’insegnante mi ha chiesto di cominciare anche io a seguire le lezioni. Da quel giorno è cambiato tutto nella mia vita. Mia sorella ha però dovuto lasciare”. Ha poi spiegato perché vorrebbe arrivare sino in fondo: “Voglio arrivare fino alla fine di questo Serale anche per dimostrare che le scelte fatte in passato sono servite a qualcosa”.

Serale Amici 18, ultime novità sugli allievi

Umberto Gaudino è tra i concorrenti del Serale di Amici 18 (qui troverete l’elenco sempre aggiornato): ha convinto facilmente tutti i professori, che lo hanno voluto fortemente nella nuova fase del talent show. Rudy Zerbi ha dato dei consigli preziosi agli allievi: li vuole spronare affinché possano dare il meglio di loro. Chi riuscirà ad accedere al Serale e chi invece tornerà a casa? Ci saranno certamente delle sorprese. Sia belle sia brutte.