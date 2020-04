Ultima puntata Il Segreto, ecco quando finisce in Spagna: arriva l’annuncio

Quando finisce Il Segreto in Spagna: arriva l’annuncio sull’ultima puntata

Quando finisce Il Segreto? Arriva finalmente l’annuncio sull’ultima puntata della nota soap spagnola. A rivelare la data che riguarda il finale di questa dodicesima stagione è Boomerang Tv, preceduto da Atreamedia. Su Instagram entrambe le pagine ufficiali annunciano che la soap finirà in Spagna nel mese di maggio! Dunque, manca davvero pochissimo! I telespettatori spagnoli saluteranno gli abitanti di Puente Viejo nel prossimo mese. Una notizia forse un po’ inaspettata, visto che in molti credevano che la soap si sarebbe conclusa verso la fine dell’anno 2020. Pertanto, il pubblico era convinto che avrebbe assistito al grande finale tra qualche mese. Invece, la rete televisiva spagnola e il gruppo di media e comunicazione annunciano l’imminente arrivo dell’ultima puntata. Come reagiranno i telespettatori in Spagna? Dai commenti possiamo vedere il pubblico fortemente deluso da questa decisione. Infatti, molti non riescono a comprendere come sia possibile arrivare così presto al finale di stagione. Probabilmente per i telespettatori un mese è un periodo troppo breve per dare tutte le risposte. Ricordiamo che in Italia assisteremo alla chiusura della soap nell’anno 2021.

Il Segreto quante puntate mancano alla fine: a maggio la soap manderà in onda l’ultima puntata

Mancano poche puntate alla fine de Il Segreto. Il grande finale sta arrivando e pare che i telespettatori non riescano a comprendere il motivo per cui la soap abbia preso questa decisione. Al momento, il pubblico spagnolo sta assistendo a vari colpi di scena. In particolare, ha visto Emilia tornare a Puente Viejo. La Ulloa ha subito raggiunto Donna Francisca e Raimundo, che stanno vivendo un periodo abbastanza difficile. La coppia sta affrontando una situazione davvero spiacevole. Il motivo? L’ex locandiere è finito in coma dopo essere stato torturato da Donna Eulalia. E mentre Matias e Marcela stanno cercando di ritrovare la serenità nel loro matrimonio, Rosa sta pensando di eliminare sua sorella Marta!

Il Segreto chiude, ultimo episodio: l’annuncio di Boomerang Tv e Atresmedia

Come vi abbiamo già rivelato, il grande finale de Il Segreto ci svelerà un importante mistero! La soap ha pensato bene di regalare al pubblico un interessante colpo di scena per l’ultimo episodio. Intanto, Boomerang Tv scrive: “A maggio arriva la fine, ma fino a quel momento continuiamo a goderci tutti i momenti che ci regalano ogni pomeriggio”. Atresmedia, invece, annuncia: “La serie arriverà il prossimo mese di maggio al suo atteso finale”. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire cosa i produttori hanno riservato per il pubblico!