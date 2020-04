Il Segreto anticipazioni, Francisca lascia morire Raimundo? Emilia furiosa

La vita di Raimundo Ulloa appesa a un filo: morirà o ritornerà a vivere come un tempo? Francisca Montenegro a un bivio, anticipazioni spagnole Il Segreto

Francisca Montenegro dovrà prendere una decisione importante sul futuro di Raimundo Ulloa. Ancora una volta, si troverà dinanzi a un bivio: la vita la metterà alla prova e non è sicura di riuscire a sopportare il dolore. Ha mostrato livelli di malvagità inaudita, ma anche di avere un lato più tenero, più sensibile, che la spinge a farsi in quattro per quelle persone che veramente ama. Raimundo è fra queste. Dovrà perciò pensare a cosa sia meglio fare per lui, ora che, in Spagna, si trova in coma. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la Montenegro dovrà o scegliere di lasciarlo vivere come un vegetale o togliergli la vita per soffocare ogni tipo di sua sofferenza.

Scontro Emilia e Francisca: chi ha ragione? La Montenegro tenta di farla ragionare

Raimundo Ulloa non si risveglierà mai più? Un medico ha parlato francamente a Francisca ed Emilia (ritornata a Puente Viejo per accudire suo padre). La sua vita è appesa a un filo. Che la Montenegro potrebbe tagliare nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Emilia Ulloa non se ne starà con le mani in mano: una volta che avrà saputo quello che intenderà fare Francisca, interverrà e le dirà che spetterà solo a lei decidere quale sorte dovrà toccare al padre. La Montenegro, senza perdere la pazienza, cercherà di farla ragione, dicendole che Raimundo non avrebbe mai accettato di vivere in quello stato.

Nuova storia de Il Segreto, spoiler futuri: quale sarà il destino di Francisca, Raimundo ed Emilia?

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto non finiscono qua. Emilia deciderà di fare la guerra alla Montenegro, decidendo di allontanare suo padre da lei e dalla possibilità di una “dolce morte”. L’attrice Sandra Cervera ha rivelato quello che succederà al personaggio che interpreta: ha confermato che ci sarà un momento che destabilizzerà tutti… Riuscirà a strappare suo padre dalle braccia della moglie? Francisca Montenegro sarà combattuta. Non vuole perdere di nuovo quell’unico uomo che l’abbia saputa amare sul serio.