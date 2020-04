Il Segreto finale, Sandra Cervera: “Il ritorno di Emilia? Inaspettato”

Il Segreto anticipazioni spagnole finale: Sandra Cervera annuncia interessanti svolte per la sua Emilia Ulloa

Non si sa ancora quando finisce Il Segreto, ma sicuramente il finale non è poi così lontano. Infatti, abbiamo scoperto che la soap opera chiuderà con questa dodicesima stagione, dopo ben nove anni. A unirsi al cast già presente ci ha pensato Sandra Cervera, interprete di Emilia Ulloa. Il suo ritorno è stato molto apprezzato dal pubblico e a parlare di cosa accadrà a questo personaggio è proprio l’attrice spagnola. In un’intervista su Diez Minutos, Sandra rivela di essere tornata in scena come un grande rinforzo per il finale della soap. Emilia torna a Puente Viejo come una donna ormai matura e, soprattutto, con un grande segreto. Infatti, la dolce figlia di Raimundo, questa volta, porta con sé un particolare mistero, che verrà svelato poco a poco, nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna. La stessa Cervera confessa che il suo ritorno nella soap è stato abbastanza improvviso e inaspettato!

Ultima stagione Il Segreto, Emilia torna con un grande mistero: parla Sandra Cervera

“È stato inaspettato e improvviso. Mi hanno regalato una trama meravigliosa, oltre a un ritorno molto interessante”, ammette l’interprete di Emilia nel corso dell’intervista. Il ritorno della Ulloa segna vari cambiamenti all’interno della trama. Abbiamo visto, infatti, che la Marchesa Isabel cerca subito di portare dalla sua parte Emilia, accendendo in lei alcuni sospetti. Nel frattempo, la donna cerca di capire il motivo per cui la Ulloa sia tornata improvvisamente a Puente Viejo. Stessa cosa fa Donna Francisca, la quale rischia di compromettere il suo rapporto con la nuora. Per quanto tempo resterà in scena Emilia? La stessa attrice confessa che continuerà a far parte della trama “fino alla fine della soap”.

Il Segreto trame ultima stagione: Sandra Cervera genera tanta curiosità per le prossime puntate spagnole

Sulla chiusura definitiva de Il Segreto, Sandra rivela: “Sì, e mi piace come il pubblico sia stato ai piedi del Canyon sin dall’inizio. Nel mio caso, mi sono sentita molto ben accolta, sono molto entusiasta di questo nuovo percorso e della sensazione di non aver lasciato.” Per quanto riguarda la trama che la vedrà protagonista l’attrice svela: “Ora sto affrontando l’ignoto, come persona e come attrice, perché non conosco la Marchesa e mi lascio guidare dal mio intuito. E poiché è scomparso per un po ‘, c’è una parte che non è nota. Le sono successe molte cose e la cosa interessante è come si collegherà ai nuovi personaggi“. Dunque, ci attendono interessanti colpi di scena nel corso delle prossime puntate!