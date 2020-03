Il Segreto, Francisca ed Emilia di nuovo nemiche? Raimundo in coma

Anticipazioni spagnole Il Segreto marzo 2020: Emilia torna, Donna Francisca si prende cura di Raimundo

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, sulle puntate in onda a marzo 2020, annunciano il ritorno di Emilia. Donna Francisca si sta attualmente prendendo cura di Raimundo, il quale è in stato vegetativo. Il motivo? Il povero Ulloa viene misteriosamente rapito, sparendo nel nulla. Fortunatamente la Montenegro riesce a trovarlo, ma le sue condizioni di salute appaiono subito molto gravi. Infatti, il padre di Emilia non dà alcun segno di vita, in quanto è in coma. Un momento drammatico per Donna Francisca, che riceve nel frattempo una proposta da parte di Donna Isabel. Quest’ultima le consiglia di sistemarsi nella sua tenuta per prendersi cura al meglio del suo amato. La Montenegro, però, rifiuta l’offerta e continua, da sola, a dare tutte le cure al marito. La dark lady di Puente Viejo cerca di trasmettere a Raimundo il suo amore e, allo stesso tempo, cerca di allontanarsi dalla manipolazione di Isabel. E mentre Marcela e Mauricio sono convinti che l’Ulloa presto riuscirà a migliorare, Francisca si dice disposta a tutto pur di ridare la vita a Raimundo. Ed ecco che improvvisamente arriva Emilia.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Isabel pronta a mettere contro Donna Francisca ed Emilia

Come vi abbiamo già anticipato, in vista dell’ultima puntata de Il Segreto, Emilia fa il suo ritorno. La Ulloa è felice di rivedere suo padre, ma Francisca le confessa che, per ora, non ci sono grandi speranze. Intanto, Mauricio informa la moglie di Alfonso sull’arrivo di un altro specialista, che potrebbe offrire a Raimundo un nuovo trattamento. Donna Francisca continua a temere il peggio, in quanto percepisce il dolore che sta provando il marito, sebbene quest’ultimo non dimostri nulla. Marcela, invece, non può non notare la tristezza negli occhi di Emilia, la quale intanto riceve una visita improvvisa. Scendendo nel dettaglio, la Ulloa si ritrova a conversare con Donna Isabel, che non ha intenzioni positive!

Emilia Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia inizia ad avere dei sospetti su Donna Francisca

Secondo le ultime anticipazioni spagnole di marzo 2020, Isabel è pronta a tutto pur di mettere nuovamente contro Donna Francisca ed Emilia. Ricordiamo che in passato le due donne hanno lottato tra loro, per poi ritrovare la pace per amore di Raimundo. Ora la situazione cambia, quando la Marchesa rivela a Emilia la decisione della Montenegro di accudire da sola Raimundo. Attraverso le parole di Isabel, la madre di Matias inizia a credere che Francisca voglia eliminare suo padre! Intanto, la Montenegro decide di iniziare a indagare sui motivi che hanno spinto Emilia a tornare a Puente Viejo. Ed ecco che tra le due c’è nuovamente diffidenza! Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà, sperando che la Ulloa e Francisca decidano presto di allearsi contro Isabel.