Vittoria Deganello è incinta e c’è attualmente un mistero sull’identità del padre del bambino. In particolare, la curiosità ce l’hanno i suoi fan, che continuano a sostenerla in questo speciale percorso, che purtroppo si ritrova a vivere da sola. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è lasciata trasportare dallo sconforto e ha deciso di diventare mamma sebbene la sua ultima relazione sia giunta al termine. Nei mesi scorsi, Vittoria era finita al centro del gossip per via della sua presunta love story con il calciatore Alessandro Murgia.

La blogger Deianira Marzano aveva riportato varie segnalazioni al riguardo, lanciando una serie di scoop. Pare che il centrocampista abbia lasciato la moglie, da cui aveva da poco avuto due figli, e di viversi la sua storia con l’ex corteggiatrice. Per questo motivo, a tutti sembra quasi scontato che il padre del figlio che Vittoria Deganello sia Murgia. Proprio ieri la sorella del calciatore ha deciso di esporsi sui social network su questa storia. E mentre l’ex volto del Trono Classico fa sapere ai suoi follower su Instagram che questa per lei è una “giornata no”, arriva un nuovo scoop.

Alessandro Rosica, con il suo profilo social Investigatore social official, ha fatto sapere che Murgia avrebbe deciso di prendersi le sue responsabilità, facendo così un passo verso Vittoria e la bambina che attendono.

“Alessandro Murgia ha deciso di prendersi le proprie responsabilità. Sarà dunque padre a tutti gli effetti della ‘bimba in grembo alla sua ex Deganello’. I due non avrebbero più intenzione di tornare insieme. Inoltre, Murgia si sarebbe lasciato con la moglie e madre dei suoi bambini”

Che si fosse lasciato con la moglie, probabilmente si era intuito. Ma oggi si scopre con questo nuovo scoop dell’esperto di gossip che Alessandro Murgia avrebbe cambiato idea. Dunque, sembra che inizialmente il calciatore non avesse intenzione di prendersi la responsabilità. D’altronde Vittoria ha sempre dichiarato che sta vivendo questa gravidanza da sola, con nessun uomo al suo fianco. Ovviamente, queste per il momento restano indiscrezioni. L’ex corteggiatrice non ha mai né confermato né smentito le notizie sul padre della figlia che aspetta.

La Deganello può contare sull’aiuto della sua famiglia, tanto che è tornata a vivere a casa dei genitori. Per lei i suoi cari hanno organizzato un bel gender reveal, con cui ha scoperto di attendere una femminuccia.