Vittoria Deganello è incinta di un maschietto o una femminuccia? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sorpreso i suoi follower qualche giorno fa annunciando di essere in dolce attesa. La notizia ha stupito perché Vittoria non ha un compagno al momento, per questo qualcuno si è chiesto, anche in modo indelicato, chi è il padre del figlio della Deganello. Lei ha deciso di spiegare a grandi linee cosa sta succedendo nella sua vita, fiera e orgogliosa della scelta che ha fatto: diventare ed essere una mamma single.

Quando ha annunciato di essere incinta ha scatenato la curiosità dei follower, per cui ha deciso di rispondere a delle domande aprendo il box apposito su Instagram. Tra le tante che le sono arrivate ce n’era una in cui le hanno domandato se ha pensato all’aborto quando ha scoperto di essere in attesa. Vittoria non ha negato di aver pensato all’aborto, soprattutto quando è rimasta sola. Senza il suo compagno, quindi. Ha vissuto attimi di panico e non sapeva quale sarebbe stata la scelta più giusta. Ha messo da parte l’egoismo e non ha pensato solo alla sua vita, ma anche a quella della creatura che porta in grembo. Così ha deciso di tenere il bimbo. “Mi sono fatta forza e con grande maturità e responsabilità ho perso la decisione più bella e importante della mia vita”, ha scritto.

Da pochi giorni è entrata nel quarto mese, la nascita del suo primo figlio è prevista per il 25 aprile. Sarebbe più corretto però parlare di nascita della sua prima figlia… Proprio così, Vittoria Deganello è incinta di una femminuccia! Lo ha scoperto oggi, con un gender reveal party decisamente diverso da quelli a cui il pubblico di Instagram è abituato. L’influencer ha scelto una festa più ristretta e intima in casa, organizzata da amici e famiglia. Hanno addobbato la stanza con palloncini azzurri e rosa, poi Vittoria ha fatto esplodere un palloncino tutto nero per scoprire così di essere in attesa di una bimba.

I coriandoli rosa hanno invaso la casa, amici e parenti sono al settimo cielo. Vittoria Deganello si è commossa per questa festa e per tutto l’amore che già circonda la sua piccola in arrivo. “Mi fa stare bene sapere che è circondata d’amore”, ha scritto tra le stories di Instragram. Per quanto riguarda il padre della figlia della Deganello non si sa nulla: ci sono solo sospetti ma non certezze in merito.