Uomini e Donne: Vittoria Deganello incinta e abbandonata? È giallo

Colpo di scena nella vita privata di Vittoria Deganello. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – ex scelta e fidanzata dell’ex tronista napoletano Mattia Marciano – ha annunciato sui social network di essere in dolce attesa. La giovane, che grazie al programma di Maria De Filippi è diventata un’influencer molto seguita, ha postato il video di un’ecografia.

“Sei risorsa, sei il cielo, sei il mio cuore. Io e te…Ti amo”, ha scritto Vittoria Deganello su Instagram senza far accenno ad un eventuale compagno. Del resto solo qualche settimana fa, rispondendo al commento di un hater, ha annunciato la fine della sua relazione con il calciatore della Spal Alessandro Murgia.

Una liaison piuttosto chiacchierata visto che, come hanno riportato i beninformati tra cui la blogger Deianira Marzano, lo sportivo ha lasciato moglie e figli per stare insieme a Vittoria Deganello. Una relazione ricca di passione e coinvolgimento che però si è rivelata solo un fuoco di paglia dato che nel giro di pochi mesi l’entusiasmo si è spento e i due hanno preferito percorrere strade diverse.

“Non stiamo più insieme”, ha fatto sapere di recente Vittoria di Uomini e Donne. Ad oggi non è chiaro se Murgia abbia deciso di prendersi le responsabilità da padre o meno. Tra l’altro per lui si tratterebbe del terzo figlio dopo i primi due avuti dall’ex compagna Eleonora Mazzarini. La Deganello, invece, sta per diventare mamma per la prima volta.

Nel post della ragazza nessun accenno al padre del bambino mentre i suoi follower si sono lasciati andare a commenti piuttosto curiosi. Sono in tanti, tantissimi, a voler sapere di più della vicenda. Per il momento Vittoria Deganello ha preferito non fornire ulteriori dettagli: molto probabilmente il suo primogenito nascerà nei primi mesi del 2023.

In attesa di saperne di più sono arrivati gli auguri di altri ex protagonisti di Uomini e Donne come Luigi Mastroianni, anche lui in procinto di allargare la famiglia, e Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista Oscar Branzani. Intanto il profilo social di Alessandro Murgia è stato preso di mira da alcuni hater. Il centrocampista per ora è rimasto in silenzio