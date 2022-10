Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta. Sulla gravidanza è giallo in quanto la giovane non ha rivelato il nome del padre. Di fatto sta portando avanti la dolce attesa da sola. Prima di svelare di aspettare un bebè, stava assieme al calciatore Alessandro Murgia. Secondo molti potrebbe essere lui il papà del figlio. L’influencer non ha né confermato né smentito, per ora. Anche l’atleta tiene la bocca ben cucita. Nelle scorse ore invece ha parlato Nicole, sorella del giocatore. Essendo stata subissata da messaggi su Instagram, ha pubblicato una Stories incendiaria che ha ulteriormente sollevato il vociferare sull’intera vicenda.

Vittoria Deganello, ex Uomini e Donne: parla la sorella di Alessandro Murgia

Nicole ha repostato un messaggio ricevuto da un utente (“Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”), per poi commentare: “Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”.

Una replica assai rumorosa. Che cosa intende dire Nicole quando sostiene che se dovesse parlare crollerebbero i palazzi? Da rimarcare inoltre che la Murgia non ha smentito il fatto che Alessandro sia il padre del bebè che aspetta Vittoria Deganello. Certo non lo ha nemmeno confermato, ma è difficile credere che se la paternità fosse di qualcun altro o lei o lo stesso giocatore non l’avrebbero dichiarato. Insomma, il mistero si infittisce.

La scelta di Vittoria Deganello di tenere il bebè nonostante stia conducendo la dolce attesa in solitaria

Nel frattempo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso che la gravidanza la sta vivendo in solitaria senza l’appoggio di alcun partner. Pochi giorni fa ha rivelato il sesso del bebè che porta in grembo. Sul portone di casa appenderà un bel fiocco rosa, in quanto aspetta una bimba. Proprio in occasione del gender reveal, documentato sui suoi profili social ufficiali, ha spiegato che ha vissuto giorni molto duri e che aveva sognato altro, ossia una dolce attesa con un compagno che le stesse accanto. Ciò non è avvenuto. Vittoria, però, ha deciso lo stesso di portare a termine la gravidanza, senza pentimenti. Così si è pronunciata a proposito della sua scelta: