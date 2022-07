Arrivati a questo punto, si può ufficialmente dire che i rumors circolati nei giorni scorsi avevano un fondo di verità: Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, e Alessandro Murgia, calciatore centrocampista della SPAL, sono una coppia. A confermare la notizia, seppur in modo piuttosto sibillino, è stata la stessa Deganello, pubblicando pochissime ore fa alcuni scatti sul suo profilo Instagram mentre è impegnata in una scampagnata in bici in montagna in compagnia di un ragazzo “misterioso”.

Le virgolette sono in questo caso d’obbligo, e non soltanto perché già nei giorni scorsi si era ampiamente parlato di questa nuova coppia. Come fatto notare anche da un follower della pagina Very Inutil People, a rivelare una volta e per tutte l’identità della nuova fiamma della Deganello è un dettaglio in particolare. In una delle foto, infatti, è possibile vedere chiaramente che l’uomo al fianco della ex protagonista di UeD presenta sul braccio lo stesso grande tatuaggio dello sportivo, che gli copre quasi interamente l’arto destro. Qui sotto potete recuperare lo scatto che in molti hanno interpretato come una conferma definitiva di questa nuova storia d’amore.

Vittoria Deganello massacrata dal web

Di questo flirt si parla online oramai da un po’. La prima a segnalare questa frequentazione è stata la regina del gossip Deianira Marzano, che aveva riportato l’indiscrezione secondo cui i due si erano conosciuti grazie a Nicole, la sorella dell’influencer. Quando le voci hanno iniziato a circolare, per la Deganello non c’è più stata pace: sono state fin da subito a decine le persone che si sono scagliate contro di lei via social in quanto rea di essere, in buona sostanza, una sfasciafamiglie.

Già, perché fino a pochi mesi fa Alessandro Murgia era felicemente sposato con un’altra donna, Eleonora Mazzarini. Appena lo scorso marzo, Murgia si faceva ritrarre felice e sorridente a fianco della moglie e del secondo figlio neonato, Niccolò. Da qui l’astio degli utenti di Instagram, che anche sotto all’ultimo post pubblicato dalla Deganello si sono scatenati con insulti e commenti al vetriolo. “Ma non ti fai schifo?” scrivono alcuni, mentre altri hanno aggiunto, inviperiti “Ruba mariti, sei di una tristezza unica!”. Probabilmente, venire fuori allo scoperto così presto non è stata esattamente un’ottima idea.