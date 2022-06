UeD, bufera su Vittoria Deganello: “Calciatore lascia la famiglia per lei”

L’ex corteggiatrice reagisce pubblicamente agli attacchi che sta ricevendo per via di un gossip che la vede protagonista

Si scatena la bufera su Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Alcune segnalazioni riportano che avrebbe intrapreso una frequentazione con un calciatore, che per lei avrebbe lasciato la famiglia. A lanciare tale indiscrezione sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno ricevuto nelle ultime ore diverse segnalazioni al riguardo. La scelta dell’ex tronista Mattia Marciano ha iniziato così a ricevere vari attacchi su Instagram, tanto che ha poi deciso di chiudere i commenti sul suo profilo.

Ma cosa sta accadendo nel dettaglio? “Ex corteggiatrice di Uomini e donne frequenta un noto calciatore con figli e pare che lui abbia anche lasciato la famiglia per andare con lei a Ibiza”, questa la prima segnalazione lanciata da Deianira. Vittoria Deganello sarebbe stata beccata “mano nella mano” con Alessandro Murgia, il centrocampista del Perugia, fratello dell’attrice romana Nicole, amica dell’ex corteggiatrice. La bufera si è scatenata su di lei in quanto il calciatore ha due figli, uno nato da pochi mesi, con la sua compagna storica.

Tale gossip segnala che Vittoria si sarebbe “messa in mezzo nella loro famiglia”. Gli avvistamenti continuano, tanto che Deianira crede che, a questo punto, si tratti di una relazione ufficiale tra la Deganello e il calciatore del Perugia “visto che li hanno visti in tanti fare i piccioncini in vacanza”. Il condizionale è d’obbligo, visto che per il momento si tratta di uno scoop. Le segnalazioni sul conto dell’ex corteggiatrice, che sta ricevendo non poche critiche, si stanno facendo sempre più forti.

Deianira commenta l’accaduto quasi sicura che la Denagello si trovi in compagnia di Alessandro Murgia tra Ibiza e Siviglia. “È inaccettabile che una ragazza sfasci una famiglia con due meravigliosi figli piccoli per il gusto di stare con un calciatore”, scrive l’esperta di gossip. Ora c’è il caos intorno a entrambi e così l’ex corteggiatrice decide di reagire pubblicamente agli attacchi.

Proprio in queste ore, leggendo le varie critiche e i commenti negativi su questa sua presunta nuova relazione, la Deganello risponde con il suo profilo ufficiale di Instagram. Attraverso le Stories, Vittoria scrive: “Non conoscete, non sapete… non parlate a caso”. Una conferma ai tanti gossip che stanno circolando da ieri sera?

Probabilmente, ma in questo modo l’ex corteggiatrice sembra voler in qualche modo allontanare le critiche segnalando che nulla è come sembra. Magari sarà lei stessa a spiegare ai suoi fan cosa sta davvero accadendo con il calciatore. Di certo, le critiche non si placheranno in modo così semplice.

Sono tanti coloro che si stanno scagliando contro Vittoria e Murgia, lanciando nuove segnalazioni che vengono raccolte da Deianira e da Venza. Al momento, non c’è alcuna reazione da parte del calciatore né da parte della sorella di quest’ultimo, che pare abbia reso privato il suo profilo social proprio in queste ore.