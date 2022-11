Emergono nuovi retroscena sulla gravidanza di Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donna. La ragazza di recente ha annunciato di essere incinta, definendosi una mamma single. Infatti, c’è ancora del mistero intorno all’identità del padre della figlia che attende la Deganello. Eppure ormai a tutti pare chiaro che si tratti del calciatore Alessandro Murgia.

Nei mesi scorsi, Vittoria era stata protagonista di alcuni gossip per via della sua presunta love story con il centrocampista della SPAL. Quest’ultimo pare avesse deciso di lasciare sua moglie, da cui aveva da poco avuto due figli, e di godersi la sua relazione con l’ex corteggiatrice. La Deganello ha sempre taciuto sull’identità del padre della figlia che porta in grembo, quasi come se così volesse confermare senza farlo in modo diretto.

Oggi, a distanza di quasi un mese dall’indiscrezione che vedeva Murgia prendersi le sue responsabilità di genitore, ecco che Vittoria Deganello di UeD decide di far chiarezza sull’intera vicenda, evitando ancora di citare direttamente il calciatore. Per eliminare definitivamente i “commenti basati sul nulla”, l’ex corteggiatrice sceglie di raccontare “quello che vi manca sulla vicenda, in modo tale da chiudere questo capitolo”.

Vittoria ci tiene, innanzitutto, a precisare che “questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio”. La batosta per la Deganello sarebbe arrivata dopo aver dato la notizia della gravidanza alla sua famiglia.

“Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta e ripeto dopo che è stato cercato con volontà di costruire qualcosa di meraviglioso, ma l’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia”

Ciò di cui l’ex corteggiatrice oggi si pente è di essersi fidata di questa persona. Sebbene le fosse stato chiesto di abortire, Vittoria non ha ceduto: lei vuole avere questa figlia. Ci sono stati momenti in cui ha pensato che avrebbe dovuto farlo, quando si è ritrovata a vivere questa gravidanza da sola. Ma si è fatta forza e ha scelto di mettere al mondo il suo primo figlio. Infatti, oggi assicura ai suoi follower che “questa creatura crescerà con tutto il mio amore”. Precisa che questa è la cosa più bella che le potesse mai succedere.

Pertanto, a questo punto, la Deganello chiede di non essere accostata più “a quella persona”, perché non le appartiene. Ora il suo obbiettivo è quello di concentrarsi su di lei e sulla bambina che porta in grembo. Non può non sperare che anche i suoi follower facciano lo stesso con lei. Al suo fianco c’è sempre la sua famiglia, quella con cui ha anche condiviso la felicità del gender reveal party, durante il quale ha scoperto di attendere una femminuccia.