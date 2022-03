UeD, Veronica nuova tronista: cosa non convince e profilo Instagram

È approdata a Uomini e Donne la nuova tronista Veronica Rimondi, che affiancherà Matteo Ranieri e Luca Salatino nei prossimi mesi. Le anticipazioni avevano già annunciato il suo arrivo e oggi finalmente i telespettatori possono ritrovarla sul piccolo schermo, dopo averla conosciuta in un video di presentazione condiviso da Witty. Maria De Filippi ha fatto scendere lo schermo a led e ha mandato così in onda il filmato del provino fatto dalla ragazza, che purtroppo sui social network non ha pienamente convinto il pubblico.

Dopo aver parlato di Gemma Galgani, ultimamente non più al centro della scena, la padrona di casa ha fatto entrare Veronica. Certo, avrà modo di far ricredere i telespettatori con il tempo. Per ora la sua presentazione sembra non aver giocato a suo favore, anzi. “Una figlia di papà”, così viene descritta e lei stessa, nel video di presentazione, si ritrova a commentare questo. È single da due anni e pare aver già conquistato un posto nel cuore di Maria De Filippi, che appare particolarmente divertita dal suo modo di fare.

Tutti si sono subito messi alla ricerca del profilo Instagram della nuova tronista di Uomini e Donne. Qui è possibile trovarla con il nome utente “rmnvnc”, ma anche come Veronica Rimondi (QUI IL PROFILO). Per il padre, inizialmente, è stato un po’ destabilizzante sapere che avrebbe iniziato questa esperienza nel dating show della De Filippi. Il motivo? Come ha raccontato nella sua presentazione, lavora nell’azienda di famiglia e continuerà comunque a farlo anche durante il percorso in tv.

Maria ha cercato di metterla a suo agio e poi ha fatto scendere i suoi primi corteggiatori. Veronica è apparsa piacevolmente colpita dal gruppo di ragazzi che hanno scelto le scale per questo ‘appuntamento al buio’. Infatti, sin da subito ha ammesso di aver già intravisto qualcuno che rispetta i suoi gusti: Francesco, Rocco e Alessio. Su quindici corteggiatori, appunto solo tre hanno per ora hanno conquistato il suo interesse.

Al contrario, Tina Cipollari ha ammesso di non riuscire a trovare qualcuno in particolare che la colpisce. I commenti sui social, purtroppo, non sono positivi per la nuova tronista Veronica. È, però, troppo presto per decidere se sia una ragazza adatta al ruolo oppure no. Con il tempo, probabilmente, la Rimondi potrà far ricredere tutti coloro che a primo impatto non sono rimasti entusiasti.

Attraverso i Tweet degli ultimi minuti è possibile capire cosa non ha convinto il pubblico. Il fatto che sia trapelato così il fatto che sia benestante, sembra essere i motivo principale. Non solo, i telespettatori credono che si stia sforzando ad apparire simpatica. Bisogna, però, tenere conto che Veronica non è abituata a stare di fronte alle telecamere e, dunque, ha bisogno di tempo per mostrarsi com’è davvero.

D’altronde lei stessa ha fatto notare che a primo impatto non riesce a trasmettere simpatia, ma poi con il tempo tutti cambiano idea. Ultimamente soddisfare le aspettative del pubblico sui tronisti non è un lavoro semplice.

L'Italia è un paese fondato sull'invidia sociale.

Paghereste perché i vostri genitori vi diano casa e lavoro, ma se poi succede ad altri giù di insulti e offese.

Madonna come state messi. #uominiedonne — TurcoMare (@TurcoMare) March 23, 2022

Classica figlia di papà viziata che vuole apparire la "ragazza della porta accanto" #uominiedonne pic.twitter.com/lGtxTyKn8w — L'ira Mariana (@manucd95) March 23, 2022

A me lei non è antipatica .. finalmente non abbiamo un caso umano .. è figlia di papà .. beata lei .. ???? #UominieDonne pic.twitter.com/xINoMpYh7K — Gioie zuccarate (@cleoliv24) March 23, 2022

Donna indipendente e libera ma lavora nell' azienda del papà che le ha pagato gli studi per poter lavorare lì.

*Non è rosicamento ma avrei scelto altre parole per descrivermi, così sono bravi tutti ad essere indipendenti* #uominiedonne pic.twitter.com/Kxx0TVrKrB — Emy ???????? (@EmyRose6519) March 23, 2022

Raga non so per voi, ma per me questo trono di #Valeria non è manco iniziato che è già un grande NO #uominiedonne — Tommaso (@itsmagicthomas) March 23, 2022