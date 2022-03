UeD, Veronica Rimondi è la nuova tronista: chi è e cosa cerca (video)

La nuova tronista di Uomini e Donne si chiama Veronica Rimondi. La nuova protagonista del dating show, di cui è emerso dapprima solo il nome, è stata presentata ufficialmente sul portale Witty Tv con tanto di clip. Ecco chi è, cosa fa nella vita e cosa è emerso dal breve video di presentazione pubblicato dopo l’ultima registrazione del programma avvenuta ieri, 19 marzo 2022, in cui è apparsa per la prima volta.

Veronica Rimondi è una ragazza dai capelli biondo cenere di 26 anni, originaria di Ferrara. Sul portale Witty Tv è visibile un suo provino, durante il quale ha raccontato di essersi laureata durante il periodo di pandemia, precisamente nel novembre 2020, e di essere impiegata presso l’azienda di famiglia. Veronica, che vive dal 2017 da sola in un appartamento di famiglia, ha ammesso di essere un po’ “figlia di papà”. La 26enne, che appare molto autoironica, ha spiegato qual è la frase che più sente dire dalle persone che ha intorno: “Sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?“.

La clip dedicata alla nuova tronista la mostra in diversi momenti, tra tuffi in piscina, video spiritosi e travestimenti buffi. Veronica si definisce “decisamente estroversa, allegra ambiziosa e intuitiva” e ha invitato scherzosamente i “maschietti” a “fare attenzione”. La ragazza ha poi spiegato di essere cresciuta in un ambiente sano e positivo, nonostante la separazione dei suoi genitori quando lei era piccola. “La mia famiglia non mi ha fatto mai mancare nulla”, ha precisato. Le persone più importanti della sua vita? Sicuramente la madre, la sorella e il padre. A quest’ultimo Veronica è particolarmente grata soprattutto per averla accolta nell’azienda di famiglia.

Uomini e Donne, nuova tronista: le sue prime parole

In quanto alla vita sentimentale la 26enne ha spiegato di essere single da due anni e ha dimostrato di avere le idee chiare in quanto alla tipologia di partner di cui ha bisogno. La Rimondi ha spiegato di essere in cerca di un uomo che la faccia ridere e che sia simpatico e, soprattutto, suo complice. “Devo poter imparare da lui e lui da me. Non sopporto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo, altrimenti me lo magno. Deve tenermi testa”, ha continuato. Cosa non fa per lei? La monotonia e chi cerca di tarparle le ali.

Nel breve video di introduzione è possibile udire la voce di Maria De Filippi che chiede alla ragazza un’opinione riguardo al rapporto aspetto fisico-carattere in un eventuale partner. Veronica ha risposto dicendo: “Guardo il bello però ci si può innamorare anche di un brutto”. Poi, incalzata dalla conduttrice, la 26enne ha rivelato che i suoi ideali di uomo sono Brad Pitt e Johnny Depp ma, ha argomentato, potrebbe anche perdere la testa per una persona comune, da lei immaginata come “Mimmo l’idraulico”, se rispettasse i suoi canoni di bellezza.

Maria ha colto la palla al balzo e ha chiesto alla ragazza cosa offrirebbe ad un eventuale ragazzo di livello sociale più basso rispetto al suo. “Grande simpatia e tanto amore”, ha risposto ridendo Veronica, che si è definita in conclusione una tronista “rompi****e”. Non resta che stare a vedere come si svilupperà la sua avventura a Uomini e Donne.