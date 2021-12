UeD, tra Joele e Ilaria è finita: lui rompe il silenzio e conferma la rottura

Joele e Ilaria si sono lasciati dopo Uomini e Donne: ora c’è la conferma. Da giorni e giorni ormai si rincorrono voci e gossip sul loro conto, alcune pare siano giunte da persone a loro vicine e sono state riportate da influencer su Instagram. Anche ieri si è parlato di loro, l’attenzione è sempre stata molto alta perché è una coppia che si è formata in modo insolito. Joele Milan e Ilaria Melis si sono conosciuti a Uomini e Donne, ma non c’è stata una vera e propria scelta. Si è trattato di un disguido, a conti fatti, perché la redazione non ha preso bene il fatto che lui abbia parlato di numeri di telefono ma lui ha raccontato di averli messi al corrente.

In realtà Maria De Filippi non ha potuto fare altro che mettere fine al trono perché dopo quelle parole di Joele la redazione non avrebbe potuto sapere se ci sarebbe stato o meno lo scambio dei numeri di telefono. Dal canto suo, invece, l’ex tronista aveva rivelato di aver messo al corrente la persona della redazione di suo riferimento di aver fatto una battuta simile. Evidentemente non è bastato, i rapporti si sono interrotti ma Ilaria ha cercato Joele dopo Uomini e Donne.

Si sono frequentati per un po’, si sono mostrati sorridenti e felici sui social e sembrava che la chimica vista nel programma fosse reale. Ebbene, così non è: Joele e Ilaria si sono lasciati davvero. Ieri l’ex corteggiatrice è stata stranamente vaga, ma i nuovi gossip hanno infastidito in modo particolare lui. Su Instagram nelle scorse ore Joele ha scritto in una storia su Instagram di aver letto cose inesatte e che oggi avrebbe detto la sua. Ha precisato di non amare i teatrini, ma evidentemente ha pensato di non avere scelta. Anche oggi, comunque, ha confermato di non voler fare nessuna guerra social.

Forse non ha gradito che Ilaria non ha confermato la rottura e ha provato, in qualche modo, a tenere vivo il gossip? A differenza sua, infatti, Joele ha confermato di essersi lasciato con Ilaria:

“Le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma. E che ha fatto sì che volessi conoscerla al di fuori. Purtroppo le persone caratterialmente non si finiscono mai di conoscere e ci vuole tempo per capire pregi e difetti. […] Dispiace, ma bisogna anche saper reagire, andare avanti e capire le cose che ti fanno star bene o meno. Non voglio assolutamente una guerra social, si va avanti”

Dopo queste parole, Joele ha fatto una pesante precisazione: “Ilaria non è stata la mia scelta”. A conti fatti è la realtà, l’ex tronista ha solo descritto come sono andate le cose, ma aver avuto l’esigenza di precisarlo potrebbe infastidire qualche fan di Ilaria. Tuttavia ha proseguito dicendo che Ilaria era la persona che ha voluto conoscere fuori dal programma.