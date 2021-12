Joele e Ilaria si sono lasciati? Ora parla l’ex corteggiatrice

La tanto chiacchierata coppia formata da Joele Melis e Ilaria Milan, sbocciata a “Uomini e Donne”, si trova al momento al centro dei gossip. Dopo settimane di speculazioni alcuni indizi social hanno reso chiaro che fosse successo qualcosa tra i due. A rispondere ai rumors è stata finalmente la stessa Ilaria durante una sessione di domande e risposte con i suoi followers di Instagram. Ecco cosa ha detto la ragazza e perché le sue dichiarazioni non convincono.

Ilaria Melis ha deciso di aprirsi ai suoi fan su Instagram parlando della crisi in corso con Joele Milan, tronista di “Uomini e Donne”. I suoi followers non hanno potuto non farle domande riguardo alla sua relazione con il 26enne di origine veneta. La ragazza ha deciso di scrivere la verità su una storia Instagram. La consulente di armocromia ha detto che per quanto non ami sbandierare la sua vita privata ritiene giusto dare aggiornamenti ai suoi followers. Poi, ha continuato, ha ammesso che la sua relazione con Joele sta attraversando un periodo per niente roseo e sereno. Tuttavia le sue parole sembrano intravedere uno spiraglio di speranza: per la Melis si tratta di un “punto di svolta” che non esclude possa anche risolversi in positivo.

Quindi, secondo la diretta interessata, i due non si sarebbero lasciati ma starebbero vivendo un periodo di stallo in cui stanno cercando di conoscersi meglio. L’esperta di gossip Deianira Marzano, però, si dice sicura di poter affermare il contrario. L’opinionista ha scritto su una storia Instagram di aver parlato direttamente con Joele, il quale le avrebbe confermato che la storia tra i due è invece conclusa definitivamente. La Marzano ha insinuato che la Melis non voglia rivelare subito ai suoi followers la verità per rimanere ancora sulla cresta dell’onda.

Ilaria Melis e Joele Milan hanno partecipato a “Uomini e Donne” nel 2021. I due sono stati bersaglio dell’ira di Queen Mary a causa di un certo accordo che avrebbero fatto prendendosi gioco delle regole del programma. Una volta cacciati dal dating show i due hanno intrapreso una relazione che sembrava promettente. Invece, a distanza di poche settimane dall’inizio del loro legame, la storia tra i due sarebbe archiviata.

Le voci di una loro rottura, insistenti da tempo, hanno trovato conferma nel fatto che Joele abbia smesso improvvisamente di seguire la Melis su Instagram. Resta da vedere come proseguirà la vicenda, se si tratta di una semplice pausa o se i due si sono davvero detti addio.