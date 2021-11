Joele e Ilaria dopo Uomini e Donne si sono fidanzati, stanno insieme e oggi hanno rilasciato una nuova intervista. Hanno parlato del momento in cui sono usciti dal programma e di come si sono ritrovati dopo. Joele ha ribadito ancora una volta che era consapevole di avere i microfoni accesi. Era così in buonafede nella battuta a Ilaria sul numero di telefono da averlo detto ai suoi riferimenti nella redazione dopo la puntata. Questa forse è l’unica nota che stona in tutto ciò che è successo e che lui non è riuscito a dire in puntata, ma dopo che lo ha rivelato ha lasciato dei dubbi nel pubblico. Ma come si sono messi insieme Joele e Ilaria dopo Uomini e Donne? Lo hanno raccontato a Lorenzo Pugnaloni in una intervista per MondoTv 24.

A fare il primo passo è stata Ilaria, che ha chiesto il numero di Joele al suo migliore amico dopo il caos in studio. Lo ha fatto perché interessata al suo stato d’animo, si era preoccupata dopo averlo visto molto scosso in puntata. Quando si sono sentiti dopo la registrazione però hanno preferito prendersi dei giorni per riprendersi, ne avevano bisogno entrambi. Il passo successivo c’è stato dopo la messa in onda della puntata, quando Joele è tornato sui social ed è riuscito a raccontare tutta la sua verità. Poi c’è stato un primo incontro a Milano e si può parlare oggi di coppia.

Lorenzo ha chiesto ai due ex protagonisti un parere sugli altri protagonisti di Uomini e Donne. Joele ha raccontato che loro tronisti non hanno molti contatti dietro le quinte, si vedono per poco tempo e riescono a scambiare poche parole. In quei momenti però lui si è trovato bene con tutti e in particolare con Matteo. A tal proposito ha precisato che non c’è nessuna rivalità con Matteo Fioravanti, anzi, ed è contento della scelta che ha fatto. L’ex tronista era certo che Matteo avrebbe scelto Noemi, avendo captato la scintilla che è scoccata fra i due. E non solo, Joele ha sentito Matteo dopo Uomini e Donne: “Ci siamo scritti, probabilmente ci vedremo”. Non ha aggiunto altro in merito.

Ilaria invece ha parlato del trono di Andrea Nicole Conte, su cui ha speso delle bellissime parole condivise da Joele. Tuttavia pare che l’ex corteggiatrice non creda molto né a Ciprian né ad Alessandro: “Sono convinta che Ciprian sia la scelta, ma entrambi non mi ispirano fiducia”. La domanda successiva, quella su Roberta Giusti, era per Joele, che però non ha parlato dell’ex collega perché ha preferito esprimere un pensiero sui corteggiatori di Andrea Nicole, perché stava pensando alle parole di Ilaria. Lui è del parere opposto:

“Secondo me il fatto di dire non mi fido né di uno né dell’altro perché ci si sofferma sul passato di Andrea Nicole allora si pensa che un uomo la prenda in giro. Però non è per forza così. Secondo me è giusto credere nelle persone che la stanno corteggiando, poi il tempo darà le risposte, senza puntare il dito”

In parte Ilaria ha dato ragione al fidanzato ammettendo che nell’ultima puntata in onda la reazione di Ciprian l’ha stupita, quindi sembra disposta a dargli fiducia. Come spettatrice, s’intende.