UeD, Tina colpisce Gemma: web pensa a Helena Prestes. Michele subdolo

La puntata di Uomini e Donne inizia con lo show di Tina Cipollari, che inizialmente vuole ballare con Fabio, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. L’opinionista regala l’ennesimo momento divertente, con le sue provocazioni, durante il ballo sfrenato. Poi inizia a spiare i presenti in studio dalla tenda, dietro le quinte. Divertita, Maria De Filippi chiede a Gianni Sperti di andare a controllare. Dopo minuti di attesa, Tina torna in studio e svuota un secchio d’acqua sulla testa di Gemma. Sconvolta, quest’ultima chiede spiegazioni su questo gesto.

Maria, ridendo, dice di non avere parole e di non conoscere le motivazioni delle azioni di Tina, la quale afferma di averlo fatto in amicizia. Il pubblico, come sempre, è diviso. Molti telespettatori non trovano per nulla divertente questo gesto. Tanti altri sui social si dicono divertiti dal momento, convinti che Gemma da anni stia ai giochi della Cipollari senza problemi. Infatti, c’è sempre stato il pensiero tra i telespettatori che la Galgani sia consenziente a prendere parte a questi show con Tina.

Il gesto della Cipollari, avvenuto durante una registrazione di qualche settimana fa, fa anche parlare per via di ciò che sta accadendo al Grande Fratello. Chiaramente si tratta di una situazione ben diversa, ma si parla di squalifica per Helena Prestes, in quanto ha tentato di buttare su Jessica Morlacchi, durante un feroce battibecco, dell’acqua. Va precisato che si tratta di un contesto totalmente differente e di un rapporto tra due litiganti diverso.

Dopo le risate, tornano le tensioni a UeD, con Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Maria manda in onda una clip che ritrae la dama in lacrime dietro le quinte, dopo la registrazione precedente. Diego, però, non resta toccato, al punto che chiede a Claudia se dietro ci fosse un regista ad aver creato la scena. Tavani accusa la dama di non provare dei sentimenti per lui. Anche chi non simpatizza per il cavaliere, in questa circostanza la maggior parte dei telespettatori si schiera contro Claudia. Quest’ultima, infatti, risulta altalenante.

Prima chiude, poi torna, poi dice di non provare dei sentimenti e di avere dei blocchi, poi piange. In effetti, non si comprende cosa voglia Claudia da Diego. Purtroppo la dama fa dei passi in avanti e poi altri indietro. Chiaramente Tavani non sa ogni volta cosa fare, in quanto lei tende persino ad accusarlo in studio. De Filippi ammette di comprenderlo, in quanto si è ritrovato a cercare di costruire qualcosa e di aver poi visto lei nuovamente fare dei passi indietro. La conduttrice, però, gli fa notare che un motivo ci sarà per cui Claudia è in lacrime.

Diego crede che, in realtà, la D’Agostino abbia cercato solo di farselo piacere. Gianni è convinto che Claudia abbia paura a dire a parole ciò che prova. Tina, invece, pensa che la dama non stia neppure dimostrando i suoi sentimenti a Diego. Dopo essersi detto stufo, Tavani dichiara di voler chiudere la conoscenza. Le anticipazioni segnalano che Diego, nelle prossime puntate, lascia il programma.

UeD: Mary sgancia la bomba su Michele, ma nessuno capisce

La puntata di oggi di Uomini e Donne va avanti con Michele Longobardi. Va precisato che rappresenta la registrazione precedente a quella legata al caos che lo vede protagonista e che lo costringe a lasciare il Trono. Proprio nella puntata in onda oggi inizia tutto. Maria De Filippi manda in onda i momenti in cui Michele ha raggiunto in camerino sia Veronica che Mary, le quali avevano lasciato lo studio deluse nella registrazione precedente.

Oggi entrambe le corteggiatrici sono presenti. Mary e Amal scoprono, in studio, che Longobardi ha poi deciso di portare in esterna Veronica, durante la quale si sono avvicinati parecchio. Per questo, Amal lascia lo studio. Intanto, il tronista fa notare che con Mary non ha ancora costruito granché. In questo momento, i telespettatori che già conoscono bene le anticipazioni capiscono come Michele sia stato bravo a fingere.

Infatti, proprio con Mary il tronista aveva avviato delle conversazioni su Instagram, con un profilo falso. La corteggiatrice è stata l’unica delle tre ad aver compreso che dietro quell’account fake c’era lui. Ma ecco che proprio Mary oggi si ritrova a sentirsi dire che non hanno costruito nulla e molto altro. A questo punto, la corteggiatrice chiede come mai non venga eliminata e cerca sincerità, con il sostegno della De Filippi.

Il pubblico è indignato nel vedere Michele recitare e ingannare tutti. Prima di andare via, dopo essere stata eliminata, Mary finalmente sgancia la bomba, ma nessuno in studio sembra capire, neppure Maria e gli opinionisti:

“Io so tante cose, faccio una bella figura e la faccio fare anche a te. Però tu sei un bugiardo, mi dispiace. Sono troppo una brava persona per parlare, ma tutto a posto. No, c’è qualcosa, ma sono una signora per parlare. Tina, perdonami, lo tengo per me, perché ho un’empatia maggiore rispetto a lui. Sono sincera con lui, è lui che non lo è. Non serve chiedere scusa. Io sto condannando le tue azioni e tu sai bene quello che hai fatto”

Fortunatamente, dietro le quinte, la redazione ha prestato attenzione alle sue parole e ha voluto indagare, arrivando alla verità. Intanto, com’è possibile vedere, Michele nella puntata di oggi resta impassibile e, probabilmente dentro di sé, spera che Mary non vada avanti con le sue rivelazioni.